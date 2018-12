Święta Bożego Narodzenia w Polsce – jest szansa na mróz i śnieg

Fot. Getty

Dla wszystkich Polaków, którzy wybierają się w tym roku na Święta Bożego Narodzenia do Polski, mamy dobrą wiadomość – w ostatnim tygodniu grudnia niemal w całym kraju powinien popadać śnieg, a gdzieniegdzie może także utrzymać się mróz.

Wszyscy Polacy, którzy marzą o białych świętach nad Wisłą, mają powody do zadowolenia. Meteorolodzy prognozują, że w Wigilię, a także w pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, w wielu regionach kraju popada śnieg, a gdzieniegdzie także utrzyma się mróz.

Najcieplej będzie 24 grudnia – na wschodzie Polski temperatura powietrza będzie oscylować w granicach od 0 do -2 st. C, w centrum – od 1 do 2 st. C, a w północno – zachodniej części kraju osiągnie wartość nawet 4 st. C. W kolejnych dniach będzie jednak coraz zimniej – w pierwszy dzień świąt temperatura powietrza na wschodzie osiągnie w porywach -3 st. C, a w najcieplejszych regionach Pomorza Zachodniego: – 3 st. C. W drugi dzień świąt, 26 grudnia, jeszcze bardziej się ochłodzi, ponieważ mróz pojawi się także w Polsce centralnej.

Meteorolodzy prognozują także w tym czasie opady na obszarze całego kraju. W północno-zachodniej części Polski opady przybiorą najprawdopodobniej postać śniegu z deszczem, natomiast w centralnej i wschodniej części kraju w okresie świątecznym sypnie śniegiem. Z uwagi jednak na niewielki mróz nie jest pewne, jak długo śnieg utrzyma się na ulicach. Najsilniejsze opady śniegu przewidywane są w południowo – wschodniej części Polski, a zatem na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu, w Ziemi Świętokrzyskiej oraz we wschodniej części Małopolski.

