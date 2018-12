Myślisz o powrocie do Polski? Dowiedz się o ile wzrosły koszty życia w kraju

Jeśli zastanawiacie się nad powrotem do Polski, to warto sprawdzić ile wynoszą tam koszty życia. A wynoszą wcale nie mało, ponieważ w ciągu trzech lat podniosły się o 60 proc.

Powrót do Polski po latach spędzonych na emigracji jest bardzo romantyczną wizją, ale czasem trzeba odłożyć to wszystko na bok i zacząć suche wyliczenia. Jeśli i wy myślicie o powrocie, to ten tekst jest właśnie dla was, ponieważ z niego dowiecie się ile będzie was kosztowało życie w Polsce.

Według statystyki prowadzonej przez Krajowy Rejestr Długów mieszkańcy Polski wydają miesięcznie na utrzymanie 1572 zł, ale trzy lata temu było to zaledwie 976 zło. Z tego powodu 70 proc. Polaków uważa, że koszty życia nad Wisłą są bardzo wysokie.

Co podrożało najbardziej?

W ciągu ostatnich trzech lat najbardziej podrożały media. Cena wody wzrosła o 56 proc., prądu o 65 proc. i gazu aż o 73 proc. Na szczycie ten listy jest cena wywozu śmieci, która wzrosła aż o 93 proc.! To jednak nie jest rekord, ponieważ ten należy do ceny energii cieplnej, która wzrosła aż o 188 proc. Najmniej wzrosły rachunki za telefon - o 24 proc. oraz za telewizję - o 20 proc.

Rosnące koszty utrzymania dotykają osoby o najniższych kwalifikacjach, które wykonują najprostsze zawody. Średnio takim osobom zostaje około 600 zł po opłaceniu wszystkich zobowiązań.

Młodzi żyją na kredyt

Ze statystyk KRD wynika, że osoby w wieku 18-24 lat deklarują, że nie odczuwają wzrostu cen, ponieważ uważają, że żyją na średnim poziomie. Część osób młodych wciąż utrzymywana jest przez rodziców, a część młodych Polaków chętnie zaciąga kredyty. Łącznie osoby w wieku 18-24 lat zaciągnęły już 872 mln zł długów, czyli o 62 proc. więcej niż 3 lata temu.

Jednak nie tylko młode osoby są zadłużone, ponieważ polskie gospodarstwa domowe są zadłużone średnio na około 796 złotych miesięcznie. Dotyczy to aż 4 na 10 Polaków więc wcale nie tak mało. Obecnie zobowiązania kredytowe Polaków wzrosły o 3,74 mld złotych i wynoszą obecnie 33,13 mld złotych. Zadłużenie więc rośnie, ponieważ w I kwartale tego roku wzrost wynosił 0,27 mld złotych.