Jedziesz do Polski na święta? Oto miejsca, które warto odwiedzić

Zwiedzanie urokliwych polskich miast, szybki wyjazd na narciarskie szaleństwo, a może relaks w spa? Świąteczna wizyta u rodziny lub przyjaciół to znakomita okazja do odkrycia nowych miejsc w Polsce, które zachwycają zimą. Przedstawiamy zestawienie przygotowane przez Avis, z którego dowiecie się, gdzie warto wypoczywać w bożonarodzeniowym okresie.

Urokliwe, świąteczne jarmarki

Wiele polskich miast w grudniu zmienia się w magiczną, świąteczną krainę. Wszystko za sprawą barwnych, bożonarodzeniowych jarmarków, urzekających tysiącem smaków i kolorów.

Jeden z najpiękniejszych możecie odwiedzić w Krakowie. Znajdziecie tu wszystko, co jest związane ze świętami – przysmaki czy ręcznie robione pamiątki – idealne na gwiazdkowy prezent. Stolica Małopolski słynie również z wystawy bożonarodzeniowych szopek, które można oglądać już od początku grudnia.

Inny, warty odwiedzenia jarmark świątecznym jest znajduje się we Wrocławiu. W tym roku jest on jeszcze większy niż w poprzednich latach. Oprócz Rynku, ul. Świdnickiej i Oławskiej, zagości również na Placu Solnym.

Świąteczna atmosfera w mniejszym mieście

Niepowtarzalną, świąteczną atmosferę poczujemy również w innej, nieco mniejszej miejscowości. Idealnym miasteczkiem na krótki, zimowy wypad autem jest Kazimierz Dolny. Nadwiślańskie miasteczko, znajdujące się na Lubelszczyźnie, położone u podnóża Góry Trzech Krzyży, z którego rozpościera się wspaniały widok na okolice, to znakomite miejsce na świąteczny wypad. Wyjątkową atmosferę tego miejsca podkreśla zabytkowa architektura – kościoły i kamienice pochodzące jeszcze z XVI czy XVII wieku.

Kazimierz Dolny leży niespełna 150 km od Warszawy, jest więc idealnym miejscem na krótki wypad. Będąc w tej okolicy, warto przejechać dodatkowo około 60 km, aby dotrzeć do stolicy regionu – Lublina. W mieście, które dawniej znane było jako tygiel kulturowy, do dziś widać ślady mieszających się tu tradycji i zwyczajów. To niezwykle ciekawe miejsce, któremu dodatkowego, niepowtarzalnego klimatu dodaje zimowa aura.

Zakopane – polska stolica sportów zimowych

Chcesz odejść od świątecznego stołu i spalić trochę niepotrzebnych kalorii? Nie ma lepszego miejsca niż wypad do Zakopanego – polskiej stolicy sportów zimowych.

Zakopane to znakomite miejsce, aby poczuć tradycyjny, świąteczny klimat. Tutejsze restauracje i hotele serwują w tym okresie specjały z wigilijnego stołu – karpia w różnej postaci, barszcz z uszkami czy świąteczną kapustę z grzybami. Udekorowane Krupówki to z kolei wspaniałe miejsce, by poczuć się niczym w bajce.

Zakopane przyciąga zimą nie zarówno osoby, które same uprawiają sport, jak i kibiców. Wystarczy wydłużyć nieco swój pobyt w Polsce, aby na własne oczy zobaczyć zmagania naszych skoczków narciarskich podczas konkursu, który słynie na całym świecie z niepowtarzalnej atmosfery. W przyszłym roku skoki będzie można obejrzeć w Zakopanem 19 stycznia.

W okolicy Zakopanego znajdziesz stoki dla narciarzy i snowboardzistów, o różnym stopniu trudności. Dwie trudne trasy to choćby Gąsienicowa i Goryczkowa. Dla początkujących dobrym wyborem będzie z kolei Nosal. Dzięki szerokim trasom i łagodnym zjazdom jest idealny na pierwsze narciarskie lub snowboardowe lekcje.

Jak dotrzeć zimą do Zakopanego? Najwygodniejszym środkiem transportu jest auto i wcale nie trzeba posiadać własnego, aby być w pełni mobilnym. Osoby udające się do Polski samolotem, mogą wylądować na lotnisku w podkrakowskich Balicach i tam wypożyczyć auto. Port lotniczy znajduje się nieco ponad 100 km od centrum Zakopanego.

Zimowy relaks w spa

Jeśli chcesz po prostu wypocząć w okresie świątecznym, warto wybrać jedno z wielu spa, położonych w różnych zakątkach Polski.

Wyjątkowym miejscem, które warto odwiedzić jest Uniejów. Dlaczego właśnie tam? Uniejów to bardzo dobry punkt docelowy wypadu z dwóch wielkich, polskich miast – z Łodzi i z Warszawy. Każde z nich od Uniejewa dzieli około 130 km. To zatem optymalna odległość na samochodową wycieczkę. Co najważniejsze – miejscowość może pochwalić się rzadkim zasobem – wodami geotermalnymi, które zasilają tutejsze spa. Gorące kąpiele w solance w zewnętrznym basenie to nie lada gratka dla miłośników takiego wypoczynku. W pobliżu Uniejewa znajdują się też wymarzone tereny do długich, zimowych spacerów, jak choćby park krajobrazowy Uroczysko Zieleń.

Wyrusz w drogę!

Polska zima oferuje coś ciekawego dla każdego – zarówno dla amatorów aktywnego wypoczynku, jak i dla osób, które chcą po prostu zrelaksować się i wypocząć. Wybierając się na święta do Polski zamiast tylko przesiadywać u bliskich zachęcamy, aby tej zimy wyruszyć w drogę i korzystać w pełni z uroków naszego kraju.

