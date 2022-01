Supermarket wydał zakaz wstępu dla wszystkich klientów, którzy są niezaszczepieni

Supermarket w Australii wydał zakaz wstępu dla niezaszczepionych klientów – mimo że zakupy spożywcze są klasyfikowane jako usługa niezbędna. Popularna sieć mająca 1455 sklepów w tym kraju wprowadziła kontrowersyjny zakaz w swoim supermarkecie w mieście Yulara, na Terytorium Północnym.

Sieć supermarketów IGA, która ma ponad 1400 punktów w całej Australii, poinformowała o swojej szokującej decyzji dotyczącej klientów niezaszczepionych. Mimo że zakupy spożywcze są usługą niezbędną, firma postanowiła wprowadzić zakaz wstępu do sklepów w mieście Yulara dla osób, które nie przyjęły szczepionki przeciwko Covid.

Supermarket wydał zakaz wstępów dla niezaszczepionych klientów

Sieć supermarketów IGA podjęła decyzję po tym, jak Terytorium Północne w Australii wprowadziło nowy system dla osób zaszczepionych i niezaszczepionych 10 stycznia. Zgodnie z kontrowersyjnymi nowymi przepisami każdy, kto ukończył 16 lat, musi przedstawić dowód podwójnego szczepienia, aby wejść do miejsc „wysokiego ryzyka”, jak kina, teatry, puby, kluby, restauracje i kasyna.

Osoby niezaszczepione nie są wpuszczane do tych miejsc, ale nie były do tej pory wykluczane z korzystania z podstawowych usług, do których zalicza się zakupy w supermarketach. Wszyscy mieszkańcy regionu są ponadto objęci nakazem noszenia maseczek we wszystkich przestrzeniach zamkniętych.

Kontrowersyjna decyzja

Zakaz nałożony na niezaszczepionych klientów przez supermarket IGA został poparty przez operatora turystycznego Voyages, Mutitjulu Community Aboriginal Corporation (MCAC), Central Australian Aboriginal Congress i rząd Terytorium Północnego.

Rzecznik firmy Voyages powiedział „Daily Mail Australia”, że taka decyzja jest konieczna, aby „chronić pracowników, gości i lokalną społeczność”. Dyrektor naczelna MCAC, Thalia Bohl-ban den Boogaard także poparła kontrowersyjną decyzję i powiedziała, że wszyscy członkowie społeczności Mutitjulu mają dostęp do community store czy stacji paliw, aby kupić niezbędne artykuły spożywcze.

Minister zdrowia Natasha Fyles powiedziała, że ​​w środę na Terytorium Północnym zarejestrowano 418 nowych przypadków Covid-19. To spadek z rekordowych 625 przypadków w ciągu poprzednich 24 godzin.