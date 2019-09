Spadek inflacji w Wielkiej Brytanii do najniższego poziomu od trzech lat. Wartość funta wzrosła do 4,91 złotego

Kurs funta znajduje się jednak wciąż pod presją Brexitu, co uniemożliwia mu znaczny wzrost wobec euro.

W Wielkiej Brytanii odnotowano spadek inflacji do 1,7 proc. - najniższego poziomu od trzech lat.

Dane opublikowane przez Office for National Statistics pokazały spadek inflacji na Wyspach do 1,7 proc. - najniższego poziomu sprzed trzech lat. Zobacz, jak na tę informację zareagował funt brytyjski.

Inflacja w Wielkiej Brytanii spadła do najniższego poziomu od grudnia 2016 roku, największy spadek cen odnotowano w branży odzieżowej. Zgodnie z danymi Office for National Statistics w sierpniu wskaźnik inflacji wyniósł 1,7 proc., a dla porównania w lipcu wynosił 2,1 proc. Ceny konsumenckie spadły w 10 na 12 regionów kraju, a największy spadek odnotowano w Irlandii Północnej i Walii.

Ekonomiści twierdzą, że obawy związane z Brexitem oraz spowolnienie w gospodarce mogą zniechęcać biznesy na Wyspach do podnoszenia cen. Jason Lennard z Nationale Institute of Economic and Social Research powiedział:

- Firmy najprawdopodobniej czekają na to, co stanie się po 31 października, zanim zaczną dostosowywać ceny do nowych warunków.

Wolniejsza niż spodziewano się podwyżka kosztów życia wraz ze wzrostem płac stanowi wsparcie dla gospodarstw domowych na Wyspach, które mogą odbudować straty po ostatnich latach wzrostu kosztów życia, jakie odczuły w swoich budżetach. Finansiści także mówią o pozytywnym wpływie spadku inflacji na brytyjską gospodarkę.

Po upublicznieniu danych ONS kurs funta wobec euro nie uległ zmianie i pozostał na poziomie 1,13 EUR, jednak spadł wobec dolara do 1,25 USD. Co ciekawe wartość brytyjskiej waluty wzrosła imponująco do 4,91 złotego.

Szterling znajduje się jednak pod presją w związku z najnowszymi informacjami dotyczącymi Brexitu. Unia Europejska zapowiedziała, że chce otrzymać od strony brytyjskiej pisemny plan zmian, które chciałaby wprowadzić w umowie wyjścia, najpóźniej do 17 października, kiedy to odbędzie się szczyt UE (po tym terminie nie będą już możliwe żadne negocjacje).

