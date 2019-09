„UK i UE nie powinny udawać, że negocjują ws. Brexitu, bo żadna propozycja nie znalazła się jeszcze na stole” – powiedział Michel Barnier

Michel Barnier twierdzi, że ciężko nazwać negocjacjami to, co obecnie dzieje się między Wielką Brytanią a Unią Europejską.

Główny negocjator ds. Brexitu z ramienia Unii Europejskiej, Michel Barnier powiedział, że to, co obecnie dzieje się między stroną brytyjską i unijną nie można nazwać negocjacjami. Do tej pory nie padły jeszcze żadne propozycje na rozwiązanie brexitowego impasu.

Zdaniem Michela Barniera Wielka Brytania i Unia Europejska „nie mogą udawać, że negocjują” nad umową brexitową, gdyż na stół nie trafiły jeszcze żadne propozycje dotyczące kwestii spornych.

Główny negocjator UE ds. Brexitu dodał, że ma poważne wątpliwości na temat pomysłów przedstawionych przez stronę brytyjską dotyczących stworzenia irlandzkiej strefy rolnictwa i hodowli oraz możliwości zawetowania zasad unijnych przez Irlandię Północną.

Polecane: Michel Barnier: Nie mamy podstaw, by wznawiać rozmowy ws. Brexitu. Wielka Brytania nie przedstawiła żadnych propozycji

Po ostatnich rozmowach w Luksemburgu Boris Johnson jest o wiele bardziej optymistyczny i twierdzi, że istnieje grunt pod wypracowanie porozumienia między stronami. Według niego umowa brexitowa jest możliwa już na kluczowym szczycie unijnym 17 października, jednak póki co ministrowie wstrzymują się z podaniem jakichkolwiek szczegółów na ten temat.

Premier Wielkiej Brytanii zastrzegł, że nie zaakceptuje kolejnego przesunięcia terminu Brexitu poza 31 października, mimo że parlamentarzyści przegłosowali ustawę, która nakazuje mu wystąpić z taką prośbą do UE, jeśli umowa brexitowa nie będzie nadal zaakceptowana przez obie strony.

Przeczytaj też: Kurs funta najwyższy od trzech miesięcy! Dzięki nadziejom na przełamanie brexitowego impasu

- W nadchodzących tygodniach zobaczymy, czy Brytyjczycy będą w stanie przedstawić wiarygodne propozycje na piśmie, które będą prawnie możliwe do przeprowadzenia. (…) Po tym, jak osiągnęliśmy porozumienie, na podstawie tego, co możemy powiedzieć dzisiaj, nie mamy powodów do bycia optymistami… Nie potrafię wam powiedzieć obiektywnie, czy umowy z rządem lub panem Johnsonem będą mogły zostać podpisane do połowy października – powiedział Barnier.