PiS wierzy, że płacą minimalną w wysokości 4 tys. zł brutto (w 2024 roku) skłoni Polaków do powrotu do kraju

Warunki pracy w Polsce nadal nie są satysfakcjonujące dla Polaków, zwłaszcza tych znajdujących się na emigracji. PiS chciałby jednak obietnicą podniesienia płacy minimalnej do 4 tys. zł brutto (w 2024 roku) skłonić naszych rodaków do powrotu do kraju.

Obecne stawka Minimum Wage w Wielkiej Brytanii wynosi 8,21 funta za godzinę, co miesięcznie przekłada się na kwotę ponad 1300 funtów, czyli w przeliczeniu prawie 6000 złotych. W Polsce natomiast płaca minimalna znajduje się na poziomie 2600 złotych brutto…

Partia PiS obiecuje, że w roku 2024 płaca minimalna w Polsce wzrośnie do poziomu 4000 złotych brutto (czyli około 3000 złotych netto).

Jak powiedziała w wywiadzie dla Polskiego Radia minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Bożena Borys-Szopa, stopniowe podnoszenie stawki płacy minimalnej w Polsce do poziomu europejskiego będzie przekonującym argumentem do powrotu naszych rodaków z emigracji do kraju.

Dla uzasadnienia swojej tezy minister podała za przykład badania, które przeprowadzono w Anglii i Irlandii, pokazujące, że ponad 60 proc. badanych zdecydowało się wyjechać z ojczystego kraju przez zbyt niskie wynagrodzenia.

Podniesienie w 2024 roku płacy minimalnej w Polsce do poziomu 4000 złotych brutto – przy uwzględnieniu faktu, że każdego roku podnoszona jest płaca minimalna (Minimum Wage) w Wielkiej Brytanii, która obecnie wynosi w przeliczeniu na złotówki prawie 6000 miesięcznie, staje się słabą motywacją do powrotu.

Biorąc pod uwagę inne kraje, które wybierają polscy emigranci, sytuacja przedstawia się podobnie. Kraje skandynawskie oferują zarobki od 4 do 5 razy wyższe niż w Polsce, a w Niemczech 3 razy wyższe.

Wygląda zatem na to, że obietnica podniesienia płacy minimalnej w Polsce do 4 tys. złotych brutto w 2024 roku, jest nadal mało kusząca biorąc pod uwagę możliwości zarobkowe w krajach Europy Zachodniej.

