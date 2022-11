Sieć supermarketów Morrisons obniża ceny żywności nawet o połowę! Ale tylko dla wybranych klientów

Fot. Getty

Sieć supermarketów Morrisons postanowiła bardziej zdecydowanie wesprzeć mieszkańców UK w kryzysie kosztów życia i znacząco obniżyła ceny wielu produktów na półkach. Ale z olbrzymich promocji, sięgających nieraz nawet 50 proc., mogą skorzystać jedynie wybrani klienci.

Atrakcyjne zniżki, ale tylko dla lojalnych klientów

Sieć supermarketów Morrisons postanowiła znacząco obniżyć ceny wielu artykułów spożywczych, ale pod pewnym warunkiem. Z atrakcyjnych promocji, sięgających nawet 50 proc. ceny, będą mogły od teraz skorzystać jedynie osoby, które przystąpiły do programu lojalnościowego „My Morrisons”. Ponieważ na horyzoncie widać już Święta Bożego Narodzenia, to sieć zaczyna kusić dużymi zniżkami na słodycze i inne smakołyki chętnie spożywane w tym jakże radosnym okresie.

Promocje dla posiadaczy karty lojalnościowej „My Morrisons” pojawią się w sklepach w tym tygodniu, a zatem z początkiem listopada, a sieć zaczęła informować o nowej polityce w zeszłym tygodniu. Zgodnie z nowym systemem, klienci będą zachęcani do „skanowania i oszczędzania”, z wykorzystaniem aplikacji lub fizycznych kart „My Morrisons”. Pierwsze zniżki, w wysokości 50 proc., obejmować będą lody od Ben & Jerry’s, a także słodkości pod szyldem Celebrations, Heroes i Quality Street, gdzie dwa opakowania będą dostępne za £6.

Oferta Morrisons będzie się zmieniać

Rzecznik Morrisons poinformował, że sieć „niedawno wprowadziła ekskluzywne oferty dla członków programu 'My Morrisons'” oraz że „w tym tygodniu uruchomiła ofertę na duże opakowania cukierków 'dwa za 6 funtów' [w ramach] My Morrisons Exclusive” - Rodzaj dostępnej oferty i kategorie, w których je prowadzimy, będą ewoluować, gdyż będziemy nadal słuchać zdania naszych klientów – dodał rzecznik.

Przypomnijmy, że czwarta pod względem wielkości sieć supermarketów w Wielkiej Brytanii, posiadająca udziały w rynku rzędu 11,4 proc., zmieniła na początku tego roku swój program lojalnościowy, aby ułatwić mieszkańcom UK oszczędzanie pieniędzy. Sieć wprowadziła zmiany w zakresie regularnie oferowanych przez siebie promocji, uwzględniając w tym względzie zdanie i potrzeby swoich klientów. W efekcie obecnie kupujący mogą liczyć na więcej obniżek na produkty pierwszej potrzeby, a zatem m.in. na mięso i produkty mleczne. Wreszcie sieć uruchomiła także kategorię „niespodzianki”, które obejmują rabaty na specjalne okazje (np. Dzień Matki) i zmieniła wygląd i działanie aplikacji My Morrisons, aby była szybsza i łatwiejsza w użyciu.

Oferta Morrisons jest łudząco podobna do oferty supermarketu Tesco?

Nie da się nie zauważyć, że najnowsza oferta zniżek zaproponowana przez sieć supermarketów Morrisons, jest łudząco podobna do tej przedstawionej niedawno przez supermarket Tesco. Gigant handlu detalicznego na Wyspach przedstawił bowiem klientom dokładnie takie samo rozwiązanie, a mianowicie zaoferował im spore zniżki, ale tylko pod warunkiem, że dysponują oni kartą lojalnościową Tesco Clubcard.

To, co z kolei różni oba supermarkety, to zapowiedź rozdawania darmowych, gorących posiłków każdemu, kto będzie tego chciał lub potrzebował. W tym celu będzie tylko trzeba odwiedzić jedną z kawiarni Morrisons i podać hasło. W celu pomocy dotkniętym kryzysem mieszkańcom Wielkiej Brytanii, supermarket połączył siły z firmą Heinz, aby uczcić jej założyciela Henry'ego J Heinza. - Kupujący mogą ubiegać się o darmowy posiłek „Heinz Beanz” w jednej z 397 kawiarni Morrisons w całym kraju, używając hasła „proszę o Henry'ego”. Oferta potrwa do 6 listopada lub do wyczerpania zapasów, a jednemu klientowi będzie przysługiwał jeden posiłek dziennie. Sieć ma w ten sposób nadzieję rozdać nawet 160 000 darmowych posiłków w blisko 400 kawiarniach Morrisons. Dodatkowo Heinz przekaże 100 000 posiłków na cele charytatywne Magic Breakfast, aby pomóc nakarmić głodujące w UK dzieci.

Aplikacja, program lojalnościowy – byle nie przesadzić

Aplikacje i programy lojalnościowe zdecydowanie zdecydowanie ułatwiają zakupy, ale należy pamiętać, że są też osoby, które nie chcą na prawo i lewo udostępniać swoich danych. Niedawno młody Brytyjczyk wściekł się, że w celu kupienia kanapki w jednym ze sklepów Tesco musiał ściągnąć aplikację i zaakceptować przystąpienie do programu Tesco Clubcard. Mężczyzna wyznał następnie, że „nigdy nie poczuł tak dotkliwie idei społeczeństwa inwigilowanego” i że „uderzyło go, że obowiązkowo musi podać swoje dane, by wejść do supermarketu w celu kupienia kanapki”.

I choć Brytyjczyk miał pecha, ponieważ trafił akurat na sklep typu GetGo, gdzie nie ma kas i gdzie ludzie robią zakupy bez fizycznego skanowania produktów, to jednak sieci muszą uważać, by nie przesadzić ze zmuszaniem klientów do przystępowania do programów lojalnościowych. Efekt może być bowiem odwrotny do zamierzonego, a zwykli kupujący mogą się odwrócić od sieci, które osobom nieposiadającym aplikacji i kart lojalnościowych nic nie oferują.

Zajrzyj także na naszą stronę główną polishexpress.co.uk i bądź na bieżąco z wiadomościami z UK!

Artykuły polecane przez Polish Express:

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!