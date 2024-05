Życie w UK Partia Pracy obiecuje realizację tych sześciu obietnic zaraz po objęciu władzy

Lider Partii Pracy obiecuje, że zaraz po dojściu władzy jego ugrupowanie przystąpi do realizacji sześciu istotnych obietnic. Jakich obszarów dotyczą te obietnice i czy można wierzyć, że nie jest to tylko tzw. kiełbasa wyborcza?

Program Partii Pracy coraz bardziej konkretny

Patrząc na sondaże poparcia dla partii politycznych trudno jest się spodziewać, by Partia Pracy przegrała nadchodzące wybory. Społeczeństwo brytyjskie jest zmęczone wieloletnimi rządami konserwatystów, które, jak twierdzą ich krytycy, doprowadziły do nieobserwowanej od dekad zapaści życia gospodarczego, a także do znacznego wzrostu kosztów życia.

Już w zeszłym roku lider Partii Pracy Sir Keir Starmer ogłosił pięć celów, które mają przyświecać laburzystom po przejęciu władzy od torysów. Misją Partii Pracy ma być zatem przede wszystkim rozwój brytyjskiej gospodarki, uczynienie z Wielkiej Brytanii super potęgi w zakresie czystej energii i naprawa kulejącego systemu NHS. Poza tym laburzyści chcą zreformować system wymiaru sprawiedliwości i podnieść standardy w edukacji. Natomiast teraz Keir Starmer nakreśli sześć konkretnych obszarów, w których laburzyści chcą rozpocząć działania zaraz po prawdopodobnym zainstalowaniu się na Downing Street. Te sześć obietnic ma stanowić fundament kampanii wyborczej Partii Pracy na nadchodzące miesiące.

Pierwsze działania Partii Pracy po objęciu rządów. Co to będzie?

Poniżej przedstawiamy sześć obietnic, którym Partia Pracy nada priorytet, jeśli w najbliższych miesiącach przejmie władzę od konserwatystów:

Skrócenie listy pacjentów oczekujących na leczenie w ramach NHS. Partia chce zapewnić o 40 000 konsultacji lekarskich tygodniowo więcej niż obecnie. W sfinansowaniu tego planu ma pomóc walka z firmami unikającymi płacenia podatków w UK i wykorzystującymi w celach podatkowych luki prawne;

Ustanowienie Great British Energy – publicznej firmy zarządzającej kwestiami dotyczącymi czystej energii;

Wprowadzenie rygorystycznych zasad dotyczących wydatkowania publicznych pieniędzy. Tak, by zapewnić krajowi stabilność gospodarczą;

Zatrudnienie w szkołach publicznych 6500 nauczycieli. Ich pensje mają zostać pokryte ze środków uzyskanych z likwidacji ulg podatkowych dla szkół prywatnych;

Utworzenie jednostki zajmującej się ochroną granic, w celu powstrzymania gangów organizujących przemyt ludzi na tzw. małych łodziach;

Zapewnienie większej liczby funkcjonariuszy w jednostkach tzw. policji sąsiedzkiej i wprowadzenie nowych kar dla przestępców. Zwiększona liczba patroli ma ograniczyć zachowania aspołeczne.

Nie jest pewne, co oznacza nadanie priorytetu powyższym sześciu obietnicom, a zatem jaki będzie termin ich realizacji. Politycy Partii Pracy mówią jedynie o tym, że ma to się stać „tak szybko, jak to tylko możliwe”. – Jak tylko zostaniemy wybrani, wprowadzimy zmiany, które musimy wprowadzić w celu poczynienia tych pierwszych kroków – sprecyzował w „Today programme” na antenie BBC Radio 4 Pat McFadden, koordynator krajowej kampanii wyborczej laburzystów. I dodał, że sześć obietnic „to podstawa”, by udowodnić, że Partii Pracy można „powierzyć publiczne pieniądze i obronę”.

