Sadiq Khan apeluje do rządu o zamknięcie od wtorku wszystkich szkół w Londynie przez alarmującą sytuację dotyczącą zachorowań

Burmistrz Londynu zaapelował do rządu o zamknięcie wszystkich szkół w Londynie już od wtorku ze względu na „głęboko niepokojący” wzrost zachorowań na koronawirusa w stolicy.

W niedzielę burmistrz Londynu zwrócił się w pilnym piśmie do rządu z apelem dotyczącym zamknięcia od wtorku wszystkich szkół w stolicy ze względu na niepokojąco wysoki wzrost zachorowań na koronawirusa także wśród osób między 10. a 19. rokiem życia.

Zamknięcie szkół w Londynie

Według Sadiq Khana zamknięcie wszystkich szkół w Londynie miałoby przed świętami pomóc w wyhamowaniu wzrostu zachorowań. Burmistrz ostrzegł rząd, że „czas ucieka” i decyzję tę należy podjąć szybko. Gdyby rząd zgodził się na zamknięcie szkół we wtorek, dzieci zaczęłyby przerwę świąteczną cztery dni wcześniej niż planowano.

Ponadto burmistrz jest za przedłużeniem przerwy zimowej w szkołach o tydzień, czyli do 11 stycznia. Według niego szkoły powinny mieć priorytetowy dostęp do testów na Covid-19 i zaapelował również o natychmiastowy wzrost placówek do testów w mieście.

Do tej pory wszystkie szkoły w dzielnicy Greenwich są zamknięte od poniedziałku, a nauczanie kontynuowane jest w formie zdalnej.

Londyn w Tier 3?

W środę rząd ma zweryfikować, w których rejonach Anglii liczba zachorowań wzrosła na tyle, że będą musiały zostać one włączone do Tier 3. Pojawia się coraz więcej sugestii, że m.in. Londyn ma być tym miastem, w którym wprowadzone zostaną najsurowsze restrykcje.