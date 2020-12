Londyn zostanie objęty strefą Tier 3 na tydzień przed świętami? Wskaźnik infekcji poszybował w górę w 2/3 gmin!

Fot. Getty

Czy Londyn znajdzie się tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w strefie Tier 3? To bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę znaczący wzrost wskaźnika infekcji w 2/3 gmin Wielkiego Londynu.

16 grudnia rząd Borisa Johnsona zbierze się po raz ostatni przed Świętami Bożego Narodzenia, aby zweryfikować obowiązujący od 2 grudnia, trzystopniowy system alertowy (ang. Three-Tier System). Ale nad Londynem już teraz zbierają się czarne chmury, ponieważ w wielu gminach lawinowo przybywa nowych chorych na COVID-19. Rosnącą liczbę chorych odnotowano tak naprawdę w niektórych gminach Wielkiego Londynu jeszcze przed zniesieniem lockdownu, a teraz, tydzień później, ten niebezpieczny trend tylko się potwierdził. Z danych zgromadzonych przez Public Health England wynika, że wskaźniki infekcji w aż 20 dzielnicach Wielkiego Londynu są wyższe, niż średnia dla całej Anglii.

Liczba infekcji w Londynie rośnie

Obserwując to, co dzieje się w Londynie (zwłaszcza ulice pełne bawiących się w weekend ludzi), rosnące statystyki dotyczące zachorowalności nie powinny nikogo dziwić. A najnowsze dane pokazują, że chociażby w Haringey liczba nowych przypadków wzrosła o 47 proc., w Bromley – o 40 proc., a w Bexley, Hackney, Harrow oraz Kingston and Merton – o 25 proc.

Burmistrz Londynu Sadiq Khan zaznaczył jednak, że umieszczenie Londynu w strefie Tier 3 miałoby dla miasta katastrofalne skutki. - Gdyby Londyn został objęty strefą Tier 3, to byłaby to katastrofa dla tych branż, które są już naprawdę sparaliżowane przez pandemię Covid-19. To może oznaczać zamknięcie wielu sklepów, barów, pubów i restauracji. Chcielibyśmy mieć pewność, że pozostaniemy w strefie Tier 2 – zaznaczył burmistrz.