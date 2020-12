Rusza masowe testowanie uczniów szkół średnich w UK! Te rejony Matt Hancock wytypował jako pierwsze

Fot. Getty

Niecałe 10 dni po poluzowaniu lockdownu, wskaźnik zachorowań na COVID-19 w UK znów znacząco wzrósł. Minister zdrowia Matt Hancock postanowił zatem nie czekać i już teraz ogłosił uruchomienie programu masowych testów wśród uczniów niektórych szkół średnich.

Decyzja dotycząca przeprowadzenia masowych testów wśród uczniów szkół średnich to następstwo przede wszystkim rosnącej lawinowo liczby osób chorych na COVID-19 w samym Londynie i w gminach Wielkiego Londynu. Średnia dla miasta wzrosła ze 158 przypadków na 100 000 mieszkańców w zeszłym tygodniu do 191 przypadków na 100 000 mieszkańców w tym tygodniu, z tym, że w najgorzej dotkniętych dzielnicach liczba ta była znacznie wyższa – w Havering wyniosła 400 przypadków na 100 000 ludzi, w Barking & Dagenham - 333, w Waltham Forest – 327 i w Redbridge – 310. Już kilka dni temu pisaliśmy na łamach Polish Express, że bardzo realna jest groźba objęcia stolicy strefą Tier 3, w której obowiązują najostrzejsze, covidowe restrykcje. I choć przegląd wszystkich stref w Anglii ma nastąpić dopiero za kilka dni (jego ogłoszenie nastąpi 16 grudnia), to Matt Hancock postanowił niejako pomóc Londynowi i poprzez uruchomienie programu masowych testów w szkołach pozwolić na ograniczenie jednego z prawdopodobnych źródeł rosnącej liczby zakażeń.

Masowe testy w szkołach w UK

Wiadomo już, że masowym testom w szkołach w UK poddani zostaną uczniowie w wieku 11-18 lat w niektórych dzielnicach Londynu, a także uczniowie szkół na terenie Essex i Kent. - Nie możemy czekać do momentu przeglądu, który odbędzie się 16 grudnia, musimy natychmiast podjąć ukierunkowane działania. Będziemy współpracować ze szkołami i władzami lokalnymi, aby zachęcić dzieci i rodziny do poddania się testom w nadchodzących dniach. Chcę zachęcić wszystkie osoby, które to dotyczy, do przystąpienia do testów. Ważne jest, aby w tych rejonach przebadać osoby w wieku od 11 do 18 lat, niezależnie od tego, czy mają objawy, czy nie – zaznaczył Matt Hancock. I doprecyzował, że na terenach objętych masowym testowaniem pojawią się mobilne punkty, w których będzie można zrobić wymaz.