Sąd przyznał kobiecie £19 000. Została bez swojej zgody przytulona przez kolegę z pracy na przyjęciu bożonarodzeniowym

Sądy w Wielkiej Brytanii coraz częściej przyznają odszkodowanie kobietom, które padły ofiarą niestosownego zachowania ze strony kolegi z pracy – nieraz noszącego znamiona molestowania seksualnego. Jedną z osób, które wygrały przed wymiarem sprawiedliwości sprawę o niedopuszczalne naruszenie nietykalności cielesnej, jest 60-letnia Shirley Lyons, która podczas spotkania bożonarodzeniowego, została bez swojej zgody objęta przez kolegę z pracy i nagabywana do czynności seksualnych.

Przyjęcie bożonarodzeniowe z molestowaniem seksualnym w tle

60-letnia Sirley Lyons pracowała dla firmy zajmującej się projektowaniem kuchni i sypialni w Portadown w Irlandii Północnej. Przez cztery lata bardzo ceniła sobie swoją pracę, ale gdy na jednym z przyjęć bożonarodzeniowych stała się ofiarą molestowania seksualnego ze strony swojego kolegi, jej koledzy odwrócili się od niej, a jej dotychczasowe miejsce pracy z dnia na dzień zmieniło się we wrogie dla niej środowisko. Brytyjka była jedyną kobietą, która uczestniczyła w firmowym przyjęciu bożonarodzeniowym w grudniu 2017 roku, w której udział wzięło także sześciu pracowników płci męskiej. Lyons opowiedziała na łamach mediów, że gdy impreza przeniosła się do restauracji, to stała się ona obiektem niechcianej uwagi o charakterze seksualnym. Jeden z jej kolegów miał zacząć mówić o jej piersiach, a później objąć ją od tyłu bez jej zgody. Poza tym mężczyzna miał zasugerować, że we dwoje mogliby mieć romans, po czym dotknął w restauracji jej pupy.







Ostracyzm w pracy za zgłoszenie przypadku molestowania seksualnego

Sirley Lyons nie przeszła do porządku dziennego w związku z tym, co ją spotkało i kilka dni po przyjęciu bożonarodzeniowym zgłosiła całą sprawę swojemu przełożonemu. Kobieta napisała także pisemną skargę, że była molestowana seksualnie przez kolegę z pracy. Niestety później Lyons spotkał ostracyzm ze strony kolegów z pracy i, jak twierdzi, była ona prześladowana przez trzech z nich. Mężczyźni mieli ją całkowicie ignorować, poddawać ją wykluczeniu, a także grozić jej, że zrobią jej nieprzyzwoite zdjęciem. W tym wszystkim koledzy Lyons mieli używać zastraszającego, obraźliwego języka.



