Rząd zaoferuje alternatywne zakwaterowanie dla osób, które potrzebują się poddać samoizolacji? Rusza program pilotażowy

Fot. Getty

Przymus poddania się blisko 2-tygodniowej izolacji po otrzymaniu dodatniego wyniku testu na koronawirusa jest dla wielu osób trudny do zrealizowania. I to właśnie z myślą o nich rząd brytyjski uruchomił pilotażowy program, w ramach którego osoby z pozytywnym wynikiem na Sars_CoV-2 będą mogły skorzystać z alternatywnego zakwaterowania.

Nowy program pilotażowy, który zostanie przeprowadzony w dziewięciu różnych lokalizacjach w UK, ma na celu zachęcenie ludzi do wykonywania testów w kierunku obecności Sars-CoV-2. Chodzi o to, by osoby, które mają symptomy przeziębienia/choroby, nie zwlekały z wykonaniem testu (np. z uwagi na trudność odizolowania się od rodziny w razie otrzymania pozytywnego wyniku), tylko żeby od razu weryfikowały, czy są chore i nie narażały zdrowia i życia ludzi wokół nich. Pilotażowy program ma pomóc w samoizolacji przede wszystkim osobom, które mieszkają z dużą liczbą domowników, a także ma dać większe wsparcie ze strony opieki społecznej dla osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Dodatkowo dla osób, które nie posługują się dobrze językiem angielskim, wsparcie ma być dostępne w różnych wersjach językowych. Program, którego koszt oszacowano na £11,9 mln, ma zostać przeprowadzony w takich lokalizacjach jak: Newham and Hackney w Londynie, Yorkshire and the Humber, Lancashire, Greater Manchester, Cheshire and Merseyside, Peterborough i Somerset. - Zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudno jest niektórym osobom poddać się samoizolacji, a ten program pilotażowy pomoże nam znaleźć najlepsze sposoby wsparcia i ułatwi wszystkim dalsze działania - zaznaczył Minister Zdrowia Matt Hancock.

Szczepienia w UK – podano 60 mln dawek szczepionek

Program pilotażowy rusza w momencie, w którym w UK rozdysponowano ponad 60 mln dawek szczepionek. Od 8 grudnia do 23 maja pierwszą dawkę szczepionki otrzymało 37,9 mln ludzi (72 proc. społeczeństwa UK), a dwie dawki szczepionki – 22,6 mln (43 proc.). - Wkrótce po podaniu pierwszej dawki szczepionki ponad 70 proc. ludzi dorosłych w Wielkiej Brytanii, osiągnęliśmy kolejny niesamowity kamień milowy, dostarczając społeczeństwu łącznie ponad 60 milionów dawek. Nasz pionierski program szczepień, największy i najbardziej udany w historii NHS, to kolejna historia wielkiego brytyjskiego sukcesu i świadectwo tego, co można osiągnąć, gdy wszystkie cztery zakątki kraju spotkają się, aby pokonać tego wirusa – dodał Matt Hancock.