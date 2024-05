Życie w UK Najpiękniejsza plaża w UK – co czyni ją tak wyjątkową?

Choć pogoda w Wielkiej Brytanii płata nieraz figle, to nie można zaprzeczyć, że niektóre plaże na Wyspach mogą z powodzeniem równać się do plaż na Malediwach czy Dominikanie. Wiemy już też, która z nich powszechnie uznawana jest za najpiękniejszą.

Piaszczysty skarb w Anglii Wschodniej

Za najpiękniejszą plażę w Wielkiej Brytanii powszechnie uznaje się Holkham Beach, położoną w obrębie North Norfolk Coast, we Wschodniej Anglii. Holkham Beach charakteryzuje się nie tylko rozległą połacią miękkiego jak aksamit, jasnego piasku, ale też kolorowymi domkami. Te tworzą na plaży wyjątkowy w swoim rodzaju, barwny szpaler. Plaża słynie także z wyjątkowej czystości, co jest efektem surowych przepisów obowiązujących na całym terenie North Norfolk Coast. Dzięki takim zasadom władzom lokalnym udaje się utrzymać to miejsce w iście nieskazitelnym stanie.

„Trudno jest uwierzyć w to, że to plaża w Anglii. Rezerwat przyrody, wydmy, złote piaski, w zasadzie brak leżaków i innych ludzi. Holkham to fantastyczna okolica. Spacery tutaj są wspaniałe. A plaża jest jedną z najlepszych w tej części wybrzeża” – czytamy w jednym z wpisów na temat Holkham Beach w sieci. A eksperci wykorzystujący cyfrową analizę kolorów na obrazach satelitarnych Google dodają, że to właśnie Holkham Beach ma „najbielszy piasek”. – Plaża Holkham to klejnot w koronie północnego wybrzeża Norfolk. W czasie odpływu plaża ciągnie się kilometrami – zaznaczają.

Holkham Beach zaprasza wszystkich. Ale pod pewnymi warunkami

Plaża Holkham Beach jest powszechnie dostępna, ale trzeba umieć się na niej zachować. Na plażę można na przykład przyjść z psem, ale właściciel musi trzymać zwierzę na smyczy. W tym wypadku chodzi nie tylko o to, by psy nie zostawiały za sobą nieczystości, ale też żeby chronić liczne tutaj, ptasie gniazda. Poza tym turyści muszą przestrzegać na Holkham Beach zasad dotyczących wyrzucania śmieci.

Holkham Beach stanowi część rezerwatu Holkham National Nature Reserve, który składa się również z bagien, wydm, lasów sosnowych i pastwisk bagiennych. Jest to miejsce wprost wymarzone dla miłośników przyrody.