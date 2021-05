Nowe zasady segregacji śmieci w Anglii. Kiedy wejdą w życie i jak ma wyglądać nowy system recyklingu?

Fot. Getty

Angielskie councile planują uproszczenie zasad dotyczących segregacji odpadów i recyklingu. Jakie zmiany oznacza to dla zwykłych mieszkańców Anglii?

System segregacji i recyklingu odpadów znalazł się pod ministerialną lupą. Władze chcą ujednolicić zasady, by doprowadzić do bardziej efektywnego segregowania śmieci. Według wciąż obowiązującego systemu, każdy council ma prawo ustalić swoje własne zasady segregacji śmieci, co w efekcie sprawia, że marnowanych jest wiele materiałów i energii. Zdaniem władz, obecny system jest mało przejrzysty i prowadzi do licznych pomyłek - zarówno po stronie gospodarstw domowych, jak i firm zajmujących się wywózką śmieci i recyklingiem.

Sytuacja ta przekłada się na współczynnik recyklingu. Według informacji iNews, od 2013 roku współczynnik ten jest w Anglii stabilny i pozostaje na poziomie 45 proc. - pomimo licznych wysiłków władz lokalnych i krajowych, zmierzających do bardziej efektywnego gospodarowania odpadami. Nowy rządowy plan zakłada, że do 2035 roku współczynnik recyklingu w Anglii znajdzie się na poziomie 65 proc. - taki próg został już osiągnięty na przykład w Walii. Pozwoliłoby to na recykling większej ilości śmieci na miejscu, w Wielkiej Brytanii - zamiast wysyłania odpadów do krajów trzecich, na przykład do Malezji.

Jak będą wyglądać nowe zasady segregacji śmieci w Anglii?

Rozwiązaniem problemu miałby być spójny, jednolity system segregacji śmieci w całej Anglii. W tym celu ministrowie opracowali plan, zgodnie z którym wszystkie angielskie councile ujednolicą reguły tak, by wszyscy mieszkańcy Anglii segregowali śmieci według tego samego podziału materiałów recyklingowanych: szkło, metal, plastik, makulatura. Dodatkowo, cześć odpadów, która została uznana przez niektóre councile za nie nadające się do recyklingu (np. kartony Tetra Pak czy puszki z aerozolem), w nowym systemie mogą zostać zakwalifikowane do recyklingu.

Rząd również zamierza zająć się odpadkami organicznymi i spożywczymi, które mają być odbierane częściej i w osobnych biodegradowalnych torbach. Nowe zasady mają pomóc między innymi zwalczać szczury, które gromadzą się w okolicy śmieci, które zbyt długo czekają na odbiór. Warto wspomnieć, że istotnym punktem rządowego planu jest wprowadzenie w całej Anglii reguły domowej segregacji śmieci. Oznacza to, że segregacja śmieci - według wskazanych wyżej kategorii - miałaby odbywać się jeszcze przed zbiórką odpadów, czyli musieliby o nią dbać sami mieszkańcy w swoich domach. Jak na razie nie wiadomo, kiedy nowe zasady segregacji śmieci w Anglii mają wejść w życie. Rząd obiecał jednak, że councile otrzymają odpowiednie finansowanie na zmianę i ujednolicenie reguł w całym kraju.