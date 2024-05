Crime Atak w High Wycombe. Policjant postrzelony z kuszy

W High Wycombe doszło do ataku na 60-letniego mężczyznę. Gdy policja odpowiedziała na zgłoszenie, napastnik strzelił z kuszy do jednego z funkcjonariuszy i ranił go w nogę.

High Wycombe aresztowano 54-letniego napastnika pod zarzutem usiłowania morderstwa. Thames Valley Police poinformowano, że mężczyznę zabrano do szpitala z ciężkimi obrażeniami, gdy został postrzelony przez broniącego się policjanta.

54-latek strzelił do policjanta z kuszy

Zastępca komendanta policji, Tim Metcalfe powiedział:

– Gdy funkcjonariusze policji przybyli na miejsce, jednego z nich postrzelono z kuszy w nogę. Zabrano go do szpitala, ale już wypisano. Myślami jesteśmy z rannym funkcjonariuszem i robimy wszystko, aby wesprzeć zarówno jego, jak i jego kolegów, a także wszystkie inne osoby w jednostce. Ofiarę napaści także zabrano do szpitala z poważnymi, ale niezagrażającymi życiu obrażeniami. Myślami jesteśmy również z nim.

Przeczytaj też:

Ostrzeżenie dla kierowców na weekend. Zamknięcie odcinka M25 autostrada M25

Policja poinformowała także, że nie szuka już nikogo innego w związku ze zdarzeniem.

– Na tym obszarze znajdują się duże siły policji, ale nie ma dalszego zagrożenia dla szerszej opinii publicznej – poinformował funkcjonariusz.

Atak w High Wycombe

Do ataku w High Wycombe doszło w piątek po godzinie 18.00. Pierwszą ofiarą był 60-letni mężczyzna, który został dźgnięty nożem. Podejrzanego 54-letniego napastnika postrzelił następnie funkcjonariusz policji, gdy przybył na miejsce i sam został przez niego trafiony w nogę z kuszy.

54-letni napastnik pozostaje obecnie w szpitalu pod policyjną ochrona. Postawiono mu zarzut usiłowania morderstwa.

Przeczytaj też:

Promocja na polskie produkty w Tesco. Jest jeden warunek Breaking News

Jeden ze świadków zdarzenia, który mieszka w okolicy, powiedział, że widział uzbrojonego policjanta.

– Bawiłem się w parku z synem i partnerką, czułem, że coś się dzieje. Złapałem syna i powiedziałem partnerce, żeby wracała do domu, a po kilku minutach zaczęło się pandemonium, a potem padły strzały. To wydarzyło się tak szybko. Spokój zamienił się w chaos. To tak szybko eskalowało – relacjonował mężczyzna.

Policja w Thames Valley skierowała sprawę do Niezależnego Biura ds. Postępowania Policji (Independent Office for Police Conduct) w związku ze zdarzeniem.