Polski handel z powodu Brexitu stracił MILIARD euro! Ile nasz kraj "kosztował" Brexit?

Jak wynika z wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego w ramach konsekwencji Brexitu i wyjścia Wielkiej Brytanii z jednolitego rynku europejskiego strata w handlu z Polską sięgneła 1 miliarda euro.

W raporcie przygotowanym przez PIE czytamy, iż w I kwartale 2021 r. obroty towarowe Polski z Wielką Brytanią były niższe o 840 mln euro w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku. Jednak, warto za punkt odniesienia wziąć dane za rok 2019, aby wyeliminować potencjalny wpływ pandemii na wymianę handlową między UK, a Polską. "W stosunku do I kwartału 2019 roku, obroty w trakcie trzech pierwszych miesięcy spadły o 1 062 mln euro" - czytamy. W ujęciu wartościowym większy spadek odnotował eksport, gdzie odnotowano stratę w wysokości 634 mln euro względem 2019 roku. Z kolei import zmalał o 427 mln euro. "Skala spadku była jednak wyższa w imporcie, który zmniejszył się o 30 proc., podczas gdy eksport Polski do Wielkiej Brytanii zmalał o 16 proc." - zauważono w raporcie PIE.

Ile Polska straciła na Brexicie?

Na rachunek bilansu wpłynęły również nadmiarowe zakupy dokonywane pod koniec 2020 r. po obu stronach Kanału La Manche. Co było ich przyczyną? Generalny strach i obawy przed tym, co miał przynieść Brexit i nowe regulacje handlowe. "Brytyjscy i unijni importerzy robili wtedy zapasy przed spodziewanym wprowadzeniem obostrzeń handlowych na granicy" - podaje PIE. Twarde liczby pokazują spadek obrotów w przypadku naszego kraju. Eksport Polski wciąż był o 6 proc. niższy, a import o 10 proc w porównaniu marca 2021 z marcem 2019.

Z czego to jednak wynika? "Zdaniem ekspertów przyczynić się do tego mogło kilka czynników: kończące się zapasy zgromadzone w ubiegłym roku, coraz większe doświadczenie w handlu na nowych warunkach, prowadzona akcja szczepień oraz związana z tym poprawa nastrojów konsumentów w wyniku coraz bardziej realnego wygaszenia pandemii" - przekazuje PIE, cytując za PAP`em.

Polskie Instytut Ekonomiczny przedstawia swoje wyliczenia

Warto jednak zaznaczyć, że Polska traci w wymianie z handlowej z UK, ale inne kraje UE (generalnie!) zyskują. Jak wynika z danych zebranych przez ONS w marcu 2021 r. eksport Wielkiej Brytanii do UE (wyrównany sezonowo) był o 8,6 proc. wyższy niż w lutym br., a import – o 4,5 proc.

Jaka jest więc realna skala spadku obrotów po Brexicie i opuszczeniu unijnego rynku przez UK? "Różnica względem 2019 r. w kolejnych miesiącach może to wykazać, jednak można się jednocześnie spodziewać wzrostu wymiany w związku z odmrażaniem gospodarek" - czytamy. Wpływ na wielkość obrotów ma wiele czynników, a wśród nich utrudnienia w łańcuchach dostaw, globalna sytuacja ekonomiczna, wzrost znaczenia sektora usługowego czy nawet braki mikroprocesorów w sektorze motoryzacyjnym i sektorze nowych technologii.