Rząd Wielkiej Brytanii apeluje do polskich firm, aby przygotowały się na twardy Brexit

Co będą musiały zrobić polskie firmy, by nadal prowadzić handel z Wielką Brytanią?

Podczas licznych imprez branżowych, które będą miały miejsce w Warszawie i Katowicach, przedstawiciele brytyjskiego rządu będą zachęcali polskie firmy do podjęcia przygotowań na wypadek twardego Brexitu.

Do 31 października, a więc planowanej daty wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych zostało jeszcze tylko 15 dni. Wciąż nie jest wykluczone, że ostatecznie Bruksela nie dogada się z Londynem i UK opuści UE bez umowy. W związku z tym zagrożeniem British Embassy Warsaw zorganizowała na terenie Polski 30 imprez branżowych, w ramach których nasi rodzimy przedsiębiorcy uzyskują porady i informacje o działaniach, jakie powinni podjąć w celu kontynuowania handlu z Wielką Brytanią w przypadku "NO DEAL".

"Priorytetem rządu Wielkiej Brytanii jest zapewnienie bezpieczeństwa granic, a jednocześnie dopilnowanie, aby nowe kontrole i procedury nie zakłóciły przepływu towarów, co umożliwi krajom członkowskim UE oraz Wielkiej Brytanii swobodny handel po Brexicie" - czytamy w oficjalnym komunikacie dyplomacji UK na stronach rządowych.

Strona brytyjska zapewnia, że czyni wszelkie niezbędne przygotowania w razie, gdyby doszło do "NO DEAL", ale zwraca uwagę, że unijne firmy działające na jej terenie również powinny się odpowiednio przygotować.

"Podczas imprez branżowych w Warszawie i w Katowicach brytyjska delegacja poinformuje o zmianach w procedurach na granicy oraz wyjaśni, jakie działania powinny podjąć polskie firmy, aby sprostać wymaganiom brytyjskim i unijnym. Zarówno firmy w EU, jak i firmy w Wielkiej Brytanii muszą wiedzieć, co należy zrobić, aby w dalszym ciągu prowadzić handel zagraniczny po Brexicie niezależnie od tego, czy zostanie uzgodniona umowa, czy też nie" - czytamy dalej.

Co muszą zrobić polskie firmy, by nadal prowadzić handel z Wielką Brytanią?

wystąpić do polskich władz celnych o nadanie numeru EORI w celu przewozu towarów pomiędzy Wielką Brytanią i UE -numer ten będzie ważny we wszystkich państwach członkowskich UE;

zapoznać się z krajowymi procedurami celnymi;

skontaktować się z brytyjskim dostawcą/klientem i sprawdzić, kto będzie odpowiadał za procedury celne w Wielkiej Brytanii - w większości przypadków będzie to brytyjski dostawca/klient.

Oprócz tego, aby udzielić dalszej pomocy przedsiębiorcom z UE, rząd brytyjski uruchamia w UE około 50 tymczasowych punktów informacyjnych dla kierowców.

Są to punkty, w których przewoźnicy będą mogli uzyskać porady w sprawie dokumentacji wymaganej w przypadku nich samych, pojazdów oraz przewożonych towarów. Dzięki temu będą mogli przygotować się do Brexitu i w dalszym ciągu płynnie przewozić towary przez granicę. W punktach tych dostępne będą również ulotki, instrukcje oraz kieszonkowe przewodniki.

Tymczasowe punkty informacyjne będą zlokalizowane na stacjach serwisowych, w portach i na promach, co umożliwi łatwy dostęp do wszelkich informacji dotyczących przygotowań do przekroczenia granicy.