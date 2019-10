Boris Johnson zdobywa poparcie w brytyjskim parlamencie - zatwardzali eurosceptycy są gotowi poprzeć jego umowę

Lordowie jednak nie zatrzymają Brexitu! To koniec nadziei dla Polaków W pierwszej połowie lutego dużo mówiło się o tym, że Izba Lordów może wstrzymać albo przynajmniej opóźnić Brexit poprzez przegłosowanie poprawek do ustawy Brexit bill, upoważniającej rząd do uruchomienia...

Kulisy głosowania w Izbie Gmin: Laburzyści pomogli odrzucić kluczową poprawkę opóźniającą Brexit We wczorajszym głosowaniu nad propozycjami zmian do umowy Theresy May, Laburzyści pomogli odrzucić poprawkę swojej partyjnej koleżanki, Yvette Cooper. Poprawka ta pozwoliłaby opóźnić Brexit i nie dopuścić...

Twardy Brexit staje się coraz bardziej prawdopodobny po serii dymisji. Laburzyści mówią: „Rząd konserwatystów rozpada się na naszych oczach” Po środowym spotkaniu gabinetu Theresy May w sprawie treści umowy dotyczącej Brexitu do dymisji podał się główny negocjator ds. wyjścia z UE, Dominic Raab, minister ds. pracy i emerytur Esther McVey oraz...

Minister ds. Brexitu przewiduje wzrost cen w sklepach i brak towarów w przypadku wyjścia z UE bez umowy. Sam jednak nie robi zapasów W rozmowie ze Sky News minister ds. Brexitu, Stephen Barclay przyznał, że w przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy może dojść do wzrostu cen w sklepach oraz recesji.

Nowy system imigracyjny w Wielkiej Brytanii nie będzie gotowy przed 2019 rokiem! Institute for Government (IfG) w najnowszym raporcie wydał niepokojącą opinię w sprawie nowego systemu imigracyjnego, którego stworzenie jest – według IfG – „nierealne” do kwietnia 2019 roku, kiedy to...

Prognoza dotycząca Brexitu: Co się stanie w ciągu najbliższego miesiąca? Do Brexitu pozostał dokładnie miesiąc, ale w przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wciąż jest więcej pytań niż odpowiedzi. Czy Boris Johnson może wciąż doprowadzić do No Deal, mimo wzmożonych...

Zasady podróżowania po Brexicie. Brytyjski rząd opublikował nowe wytyczne Na rządowych stronach - zarówno tych polskich, jak i brytyjskich - można znaleźć szczegółowe wytyczne, określające zasady podróżowania między UK a UE po Brexicie, uwzględniające ewentualność twardego Brexitu.

Tusk o zmianie traktatu unijnego proponowanej przez Camerona: „Mission impossible” Przewodniczący Komisji Europejskiej – Donald Tusk stwierdził, że renegocjacja warunków członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej będzie niezwykle trudna jeśli UK będzie bronić swojego stanowiska...