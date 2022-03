Rząd UK niechętny wobec uchodźców z Ukrainy. Podczas gdy ukraińscy imigranci z Wysp jadą na wojnę

Brytyjscy ministrowie oskarżani są coraz częściej o „bezduszność” wobec uchodźców z Ukrainy po tym, jak okazało się, że nowy szlak humanitarny dla ukraińskich uchodźców oznacza tylko niewielkie zmiany w przepisach wizowych, z których skorzystają tylko niektórzy członkowie rodzin tych, którzy mają status zasiedlenia. Z kolei imigranci ukraińscy, którzy mieszkają w UK, szykują się i jadą do ojczyzny na wojnę.

Po tym, jak Boris Johnson zapewniał w niedzielę, że Wielka Brytania „nie odwróci się od Ukrainy”, tak naprawdę brytyjski rząd niewiele robi, aby pomóc ukraińskim uchodźcom w znalezieniu na Wyspach azylu. Rozczarowanie biernością brytyjskich rządzących jest coraz większe.

Ukraińskie dzieci w Przemyślu

Rząd UK niechętny wobec uchodźców z Ukrainy

Podczas gdy Polacy w kraju robią wszystko, co mogą oferując wystraszonym i zziębniętym uchodźcom z Ukrainy – a są to głównie kobiety i dzieci, bo mężczyźni zostali w ojczyźnie, aby walczyć – dach nad głową we własnych domach, brytyjski rząd nie jest skory do otwarcia brytyjskich granic dla poszukujących schronienia uchodźców z Ukrainy.

Minister spraw wewnętrznych, Priti Patel powiedziała parlamentarzystom brytyjskim w poniedziałek, że rząd wprowadził „skrojoną na miarę trasę humanitarną” dla osób uciekających przed rosyjską inwazją na Ukrainę twierdząc, że pozwoliłoby to na szukanie schronienia w Wielkiej Brytanii 100 000 uchodźcom (liczbę tę podważają jednaj eksperci ds. imigracji).

Niestety później okazało się, że pomoc ta nie wykracza poza złagodzenie zasad dla ograniczonej puli członków rodzin mieszkańców Wielkiej Brytanii. Organizacje charytatywne skrytykowały rząd, który nie zrobił tego, co zrobiła Unia Europejska i nie zniósł wszystkich przepisów wizowych dla uchodźców uciekających z Ukrainy, gdyż, jak twierdzi Patel, podważyłoby to „najsilniejsze rady dotyczące bezpieczeństwa”.

Minister ds. imigracji w Gabinecie Cieni, Yvette Cooper oskarżyła minister spraw wewnętrznych o „całkowite zamieszanie” wokół tego, co oferuje się ukraińskim uchodźcom, pytając ją w Izbie Gmin: „Jak u licha minister spraw wewnętrznych jest tak nieprzygotowana na coś, o czym ostrzegała od tygodni?”

Ukraińcy z UK jadą na wojnę

Tymczasem coraz więcej Ukraińców mieszkających w Wielkiej Brytanii przygotowuje się do wyjazdu do ojczyzny, aby bronić swojego kraju przed rosyjskim agresorem. BBC podaje, że w Londynie na jednym z osiedli przemysłowych grupa Ukraińców przygotowuje się do walk w swojej ojczyźnie. Dwie duże furgonetki i przyczepa są wypchane racjami żywnościowymi, kamizelkami kuloodpornymi, hełmami, apteczkami, dronami, a nawet wykrywaczem min.

Z tej grupy trzy osoby posiadają doświadczenie wojskowe, wcześniej służyli w armii ukraińskiej. Jedną z tych osób jest Viktor – nie podano jego nazwiska dla ochrony jego bezpieczeństwa. Nadzoruje on grupę mężczyzn, z których czterech będzie jechać 2000 km, aby dostarczyć zaopatrzenie na Ukrainie. Z kolei on i dwaj inni planują udać się w rejon zachodniej Ukrainy i wesprzeć siły „obrony cywilnej”.

Zapytany, czy spodziewa się walczyć z Rosjanami, uśmiecha się.

- To tak, jakby ktoś obcy wszedł do twojego domu. I chciałby skrzywdzić twoją rodzinę, dzieci, twoją żonę. Myślę, że każdy mężczyzna zachowywałby się tak samo jak ja i inni faceci, którzy teraz wracają do Ukrainy – mówi.