Polacy z Birmingham zorganizowali czuwanie na rzecz Ukrainy [WIDEO]

Polscy emigranci w Birmingham zorganizowali czuwanie dla Ukrainy. Przedstawiciele Polonii w UK chcieli w ten sposób okazać wsparcie i zapalić znicze dla "naszych braci i sióstr na Ukrainie".

Rzeczone wydarzenie miało miejsce w dniu wczorajszym, w niedzielę 27 lutego 2022 roku na placu Victoria Square w największym mieście położonym w West Midlands. W ramach tego wiecu jego uczestnicy zapalili świece na rzecz rozdartej wojną Ukrainy i Ukraińców, którzy są ofiarami rosyjskiej inwazji. "Jako Polacy chcemy pokazać naszą solidarność i zebrać się na Victoria Square, aby być tu razem jako wspólnota, dzielić nasze emocje i zapalić symboliczną świecę solidarności z naszymi braćmi i siostrami na Ukrainie" - czytamy w opisie tego wydarzenia na Facebooku.

Birmingham stands in solidarity with the people of Ukraine. pic.twitter.com/OPvrpEtQ2e