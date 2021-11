Rząd UK do Polski wyśle 100-150 żołnierzy, którzy pomogą w zabezpieczeniu granicy

Fot: Twitter @mblaszczak

Wielka Brytania wyśle do Polski od 100 do 150 żołnierzy w związku z kryzysem migracyjnym na białoruskiej granicy. Kompania brytyjskich wojsk inżynieryjnych pojawi się w naszym kraju w ciągu "dni lub tygodni".

Decyzja w tej sprawie jest głównym efektem wizyty Bena Wallace`a w dniu wczorajszym w Polsce. Szef brytyjskiego resortu obrony z polskim ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem rozmawiał w Warszawie o różnych aspektach zacieśnienia współpracy w dziedzinie obronności w kontekście obecnej sytuacji. W oficjalnym komunikacie wydanym po tym spotkaniu przez stronę brytyjską nie zostaje podana konkretna liczba żołnierzy wysłanych z pomocą. Wiadomo, że szczegóły i konkrety w tej kwestii zostaną ustalone po tym, jak 10-osobowy oddział inżynieryjny wróci z misji rekonesansowej, na której pojawił się w Polsce 11 listopada 2021 roku. Jednak według brytyjskich mediów siła brytyjskich wojsk inżynieryjnych będzie wahać się od setki żołnierzy (jak czytamy na łamach "The Guardian" i "Daily Express"), przez "co najmniej 100" (telewizja Sky News), do około 150 (serwis BBC News).

Wielka Brytania wyśle na pomoc Polsce swoje wojsko

"Jest prawdopodobne, że kompania Korpusu Królewskich Inżynierów zostanie wysłana tutaj, aby ich wesprzeć, aby zapewnić, że granica jest odpowiednio zabezpieczona i pokazać, że tego rodzaju hybrydowa działalność z Białorusi nie będzie tolerowana i się nie uda" - komentował minister Wallace, cytowany przez PAP.

Czym będą zajmować się brytyjscy żołnierze oddelegowani do służby na terenie naszego kraju? "Tym, co zrobimy, jest wysłanie pewnej liczby Królewskich Inżynierów - to część armii, która zajmuje się budową, tworzeniem ogrodzeń lub dróg czy stawianiem infrastruktury. Użyjemy tej części naszych sił, aby pomóc Polakom i potencjalnie innym krajom bałtyckim w zabezpieczeniu ich granicy" - wyjaśnia szef brytyjskiego resortu obrony.

Znamy efekty wczorajszej wizyty Bena Wallace`a w Warszawie

Zaznaczamy to bardzo wyraźnie - oddziały brytyjskie nie pojawią się w Polsce, aby walczyć, tylko aby pomóc w zabezpieczeniu granicy. Kiedy pojawią się w Polsce? Konkretna data nie została jeszcze ustalona. Ma to się jednak stać w "w ciągu dni lub tygodni", jak zaznaczał członek rządu Borisa Johnsona.

Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu stojąca na czele Foreign Office, Liz Truss, poruszyła temat sytuacji na polsko-białoruskiej granicy oraz kryzysu migracyjnego, który jest udziałem naszej ojczyzny. Brytyjska minister spraw zagranicznych zdecydowała się na twardą deklarację wsparcia dla Polaków i polskiego rządu. Zaznaczała, że Wielka Brytania stoi w ramię w ramię z Polską i innymi krajami dotkniętymi kryzysem migracyjnym. W ramach pomocy władze brytyjskie wysłały na granicę oddział składający się z około 10 żołnierzy wojsk inżynieryjnych. Ich zadanie ma polegać na pracach przy umacnianiu ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej.

Ile żołnierzy brytyjskich pojawi się na granicy polsko-białoruskiej?

Oprócz tego ramach rekonesansu wojska brytyjskie ustalą również zakres działań, jakie zostaną podjęte w ramach współpracy z polską armią. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Wielka Brytania deklaruje wsparcie i wysyła żołnierzy na polsko-białoruską granicę".