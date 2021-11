Wielka Brytania deklaruje wsparcie i wysyła żołnierzy na polsko-białoruską granicę

Fot: Twitter @mblaszczak

W sprawie sytuacji na polsko-białoruskiej granicy głos zabrała szefowa ministerstwa spraw zagranicznych. Oprócz deklaracji wsparcia, Wielka Brytania wysłała wsparcie zespołu wojsk inżynieryjnych.

Na łamach "The Sunday Telegraph" stojąca na czele Foreign Office Liz Truss poruszyła temat sytuacji na polsko-białoruskiej granicy oraz kryzysu migracyjnego, który jest udziałem naszej ojczyzny. Brytyjska minister spraw zagranicznych zdecydowała się na twardą deklarację wsparcia dla Polaków i polskiego rządu. Zaznaczała, że Wielka Brytania stoi w ramię w ramię z Polską i innymi krajami dotkniętymi kryzysem migracyjnym. Razem z nimi będzie bronić wolności oraz demokracji przed działaniami autokratycznych reżimów. "Spójrzmy na to, co dzieje się na Białorusi. Eskalacja konfliktu na granicy z Polską to najnowszy krok reżimu (Alaksandra) Łukaszenki w celu podważenia bezpieczeństwa w regionie. Wykorzystuje on zdesperowanych migrantów jako pionki w swojej próbie wywołania niestabilności i utrzymania się przy władzy, bez względu na koszty ludzkie" - zaznaczała minister Truss.

Szefowa Foreign Office deklaruje wsparcie w obliczu kryzysu na polsko-białoruskiej granicy

"Stoimy ramię w ramię nie tylko z Polską, która ponosi ciężar tego haniebnego, wytworzonego kryzysu migracyjnego, ale także z innymi krajami wyszehradzkiej czwórki - Węgrami, Słowacją i Czechami - oraz naszymi przyjaciółmi w krajach bałtyckich i na Ukrainie. Na Białorusi ten starannie spreparowany kryzys jest próbą odwrócenia uwagi od litanii odrażających czynów i naruszeń praw człowieka, których ten reżim już się dopuścił. Od sfałszowanych wyborów w sierpniu 2020 roku byliśmy świadkami bicia, więzienia i zabijania członków opozycji, dziennikarzy i aktywistów, podczas gdy inni zostali zmuszeni do emigracji" - czytamy dalej, cytując za PAP`em.

Słowa to jednak nie wszystko, a za deklaracjami UK idą konkretne, choć w zasadzie dość niewielkie działania. "Wielka Brytania nie będzie odwracać wzroku. Będziemy stać u boku naszych sojuszników w regionie, którzy strzegą granicy wolności. Dlatego też jesteśmy dumni, że jako pierwszy kraj europejski udzieliliśmy Polsce pomocy" - kontynuowała Truss. W ramach tej pomocy władze brytyjskie wysłały na granicę oddział składający się z około 10 żołnierzy wojsk inżynieryjnych. Ich zadanie ma polegać na pracach przy umacnianiu ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej. W ramach rekonesansu wojska brytyjskie ustalą również zakres działań, jakie zostaną podjęte w ramach współpracy z polską armią.

Oprócz słów minister Liz Truss, rząd UK podejmuje konkretne działania

Dodajmy, że rząd UK podjął również działania dyplomatyczne w formie nałożenia sankcji na Białoruś. Ich efektem było między innymi zamrożenie aktywów ponad 100 osób i organizacji i wprowadzenie zakazu podróży.

"Musimy walczyć o praworządność, wolność i demokrację, i musimy tę walkę przenieść tam, gdzie toczy się walka ideologiczna. Bezpieczeństwo nie polega już wyłącznie na sprzęcie wojskowym. Walka toczy się teraz w cyberprzestrzeni, w gospodarce i w przerażającym wykorzystywaniu ludzi jako zabezpieczenia" - podsumowuje minister Truss, cytowana przez PAP.

Brytyjscy żołnierze wojsk inżynieryjnych wspomogą działania polskich sił

To jednak nie wszystko. "Chcę, aby nasi przyjaciele w całej Europie do nas dołączyli. Oznacza to wspólne stanowisko, na przykład w sprawie sprzeciwu wobec budowy gazociągu Nord Stream 2. Grozi on osłabieniem bezpieczeństwa europejskiego, umożliwiając Rosji zacieśnienie kontroli nad narodami, które polegają na jej gazie, mimo że pandemia przypomina nam o znaczeniu posiadania zróżnicowanych łańcuchów dostaw, aby uniknąć strategicznej zależności od niewiarygodnych partnerów"