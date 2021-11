PILNE: Nieudany atak terrorystyczny w Liverpoolu - taksówka eksplodowała przed szpitalem

Oficjalnie potwierdzono, że nie mieliśmy do czynienia z wypadkiem, lecz - nieudanym, jak donoszą brytyjskie media - zamachem terrorystycznym. Miał on miejsce przed szpitalem w Liverpoolu, w dniu wczorajszym, w niedzielę 14 listopada 2021. Według brytyjskich mediów bohaterski taksówkarz miał udaremnić samobójczy atak. Co się wydarzyło?

Dokładnie do tych wydarzeń doszło przed Liverpool Women's Hospital, około godziny 10:59, a więc tuż przed tym, jak z okazji Niedzieli Pamięci w całej Wielkiej Brytanii oddaje się hołd żołnierzom poległym na frontach dwóch wojen światowych i innych konfliktów. W wybuchu taksówki miała zginął jedna osoba siedząca w środku samochodu, natomiast drugiej udało się opuścić pojazd. Co się stało? Według doniesień brytyjskiego tabloidu "The Daily Mail", którego dziennikarze powołują się na informacje od znajomych samego uczestnika tych zdarzeń i wpisy znalezione w mediach społecznościowych, taksówkarz miał udaremnić atak terrorystyczny. Jego pasażer poprosił o transport pod katedrę, gdzie odbywały się obchody związane z Remembrance Sunday. Ostatecznie, nie dojechał tam z powodu korków, więc zmienił zdanie i poprosił o przewiezienie pod placówkę medyczną, która znajduje się w odległości około jednej mili od katedry.

Samobójczy atak miał udaremnić bohaterski taksówkarz

Według "The Daily Mail" dziwne zachowanie pasażera miało zwrócić uwagę Davida Perry`ego siedzącego za kierownicą taksówki. Po tym, jak zakończył kurs pod Liverpool Women's Hospital, miał on zamknąć w środku samochodu swojego pasażera, a następnie wybiec z pojazdu. Chwilę później taksówka wybuchła. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Szpital Kobiecy w Liverpoolu przyjmuje rocznie około 50 000 pacjentów. Czyni go to największym szpitalem tej specjalizacji w Europie. Można z całą odpowiedzialnością napisać, że czyni go to potencjalnie idealnym celem ataku terrorystycznego.

"Mail" zakłada, że istniało realne ryzyko dokonania samobójczego ataku na terenie szpitala przez pasażera-terrorystę. Tylko trafna ocena sytuacji oraz odwaga taksówkarza sprawiły, że do tragedii nie doszło. Zaznaczmy jednak w tym miejscu bardzo wyraźnie - to wszystko ustalenia brytyjskich dziennikarzy, które nijak nie zostały potwierdzone przez służby, które zajmują się badaniem tej sprawy. Oficjalnie jednak potwierdzono, że poszkodowany mężczyzna odniósł obrażenia, które nie zagrażają jego życiu i obecnie przebywa w szpitalu.

Oto wszysto, co wiemy na ten temat

"Wciąż trwają prace nad ustaleniem, co się stało i może minąć trochę czasu, zanim będziemy w stanie cokolwiek potwierdzić" - czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym przez Merseyside Police. Lokalna policja pracuje nad tą sprawą wraz z Counter Terrorism Police North West oraz oficerami MI5. Oficjalnie potwierdzono, że mieliśmy do czynienia z aktem terroru. Efektem wspólnych wysiłków brytyjskich służbe jest aresztowanie trzech mężczyzn w wieku odpowiednio 29, 26 i 21 lat na mocy zapisów obecnych w Terrorism Act. Podejrzani zostali zatrzymani w rejonie Kensington.