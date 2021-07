Boston: 15-latek uznany winnym brutalnego morderstwa 12-latka pochodzącego z Łotwy

Nastoletni chłopiec został uznany winnym zabicia swojego 12-letniego przyjaciela po zwabieniu go do lasu i próbie odcięcia mu głowy. Ciało ofiary zostało znalezione na dwa dni przed jego urodzinami...

Roberts Buncis został znaleziony martwy w okolicy Fishtoft w Bostonie (hrabstwo Lincolnshire) 12 grudnia 2020 roku. Jak później zostało ustalono, 12-letni chłopiec został dźgnięty nożem ponad 70 razy w "brutalnym i długotrwałym" ataku. Jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego BBC sprawca próbował odciąć głowę swojej ofierze. Patolog, który zajmował się tą sprawą, stwierdził, iż inne obrażenia wskazywały na to, że chłopcu próbowano także "usunąć rękę lub palce". W sumie zidentyfikowano 22 miejsca urazów na szyi, na klatce piersiowej i w okolicach brzucha. Niektóre z nich zawierały do ​​17 oddzielnych obrażeń.

Nie mamy żadnych wątpliwości, że w tym przypadku mamy do czynienia z makabrycznie brutalną zbrodnią.

Makabryczna zbrodnia w mieście Boston

Kto stał za tym morderstwem? Jak się okazało odpowiedzialnym za zabicie 12-latka był jego niewiele starszy kolega, a mianowicie chłopiec, który miał zaledwie 14 lat w chwili, gdy dokonywał tej mrożącej krew w żyłach zbrodni. Sprawca przyznał się do zabójstwa w połowie procesu, ale zaprzeczył zarzutom dotyczącym morderstwa. Przed sądem Lincoln Crown Court tłumaczył, że chciał wyrządzić krzywdę swojej ofierze, ponieważ "była kapusiem".

W trakcie dochodzenia ustalono, iż w lesie do spotkania doszło w związku z przekazaniem zapasu narkotyków do sprzedaży. W związku z tym, iż sprawca nie otrzymał 50 funtów za "towar" doszło do kłótni. Okazało się, że Buncis miał ze sobą nóż i miał próbować dźgnąć drugiego chłopca. W wyniku tego, oskarżony miał stracić nad sobą całkowicie panowanie. Przed sądem sprawca zeznał, że pamięta, jak dźgnął swoją ofiarę raz w szyję, ale nie pamięta, żeby zadał jej aż 70 innych ciosów.

14-latek zadał 70 ciosow nożem swojej ofierze

Po dokonaniu zabójstwa sprawca uciekł do domu. Próbował ukryć nóż oraz spalić ubranie i rękawiczki, które miał na sobie. Następnie wysłał wiadomość do swojego przyjaciela, w której napisał, iż „wszystko poszło nie tak” i „to nie miało tak wyglądać”. Proces w sprawie tego makabrycznego morderstwa wciąż trwa. Oskarżonemu, który został uznany winnym morderstwa, grozi dożywocie.

Det Ch Insp Richard Myszczyszyn z East Midlands Special Operations Unit określił to morderstwo jako "całkowicie bezsensowny czyn".

Roberts Buncis pochodzi z Łotwy, a konkretnie z miejscowości Liepaja. Do Wielkiej Brytanii przyjechał przed sześcioma laty. Na Wyspach mieszkał wraz ze swoim ojcem. Jego matka został w ojczyźnie.