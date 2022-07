Rząd ogłosił pomoc, aby pasażerowie otrzymali odpowiednie odszkodowanie za odwołane loty

Ma on także zagwarantować pasażerom otrzymanie "odpowiedniej rekompensaty" za odwołane loty.

Minister transportu, Grant Shapps wydał oświadczenie w Izbie Gmin w sprawie chaosu na brytyjskich lotniskach i wynikających z niego problemów dla pasażerów. Poinformował o pomocy, którą zagwarantuje rząd, aby m.in. pasażerowie mogli otrzymać "odpowiednie odszkodowanie" za odwołane loty.

Problemy na lotniskach w Wielkiej Brytanii pogłębiają się z każdym dniem. W czwartek odwołano w ostatniej chwili kolejnych 30 lotów z lotniska Heathrow zostawiając sfrustrowanych podróżnych samym sobie.

Pomoc rządowa dla linii lotniczych, lotnisk i podróżnych

Mimo kryzysu finansowego rząd przedstawił plan na poprawę sytuacji na brytyjskich lotniskach. Minister transportu ogłosił w Izbie Gmin 22-punktowy plan dotyczący wsparcia przemysłu lotniczego, który „zminimalizuje” problemy podróżnych i dzięki któremu będą mogli oni otrzymać „odpowiednie rekompensaty” w przypadku wystąpienia opóźnień lotów.

- Wiem, że cała Izba Gmin podziela nasze obawy dotyczące potencjalnych zakłóceń w lotnictwie tego lata. Miliony rodzin nie mogą się doczekać wyjazdu na wakacje, być może pierwszego od czasu pandemii. Doceniamy to, że lotniska są zajęte wracając do normalnego harmonogramu, ale ostatnią rzeczą, którą chcielibyśmy powtórzyć, są sceny, jakie widzieliśmy na Wielkanoc i w przerwie międzysemestralnej. Zatem podkreślam, nie ma absolutnie żadnego usprawiedliwienia dla dalszych powszechnych zakłóceń. Minęło już ponad 100 dni, odkąd ogłosiliśmy złagodzenie ograniczeń w podróżowaniu, ale, aby jeszcze bardziej wesprzeć branżę przygotowującą się do lata, dziś ogłaszam 22-puntkowy plan z pisemnym oświadczeniem ministerialnym dla tej Izby, aby pomóc w rekrutacji, utrzymaniu pracowników, poprawić odporność, zminimalizować zakłócenia dla pasażerów tego lata. Aby mieć pewność, że w przypadku wystąpienia opóźnień, podróżni otrzymają odpowiednie odszkodowanie - powiedział Shapps.

Odwołane loty

Oświadczenie ministra pojawiło się po tygodniach chaosu na lotniskach w UK, który trwa do dziś, gdy tysiące pasażerów czekają w ogromnych kolejkach, a duża część lotów jest odwoływana.

Rzecznik lotniska Heathrow powiedział wczoraj: „Spodziewamy się większej liczby pasażerów w dzisiejszym porannym szczycie niż lotnisko będzie w stanie obsłużyć, dlatego, aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo, poprosiliśmy linie lotnicze o usunięcie 30 lotów z porannego harmonogramu tylko na dzisiaj. Będziemy współpracować z liniami lotniczymi, aby pasażerowie, których dotyczy ten problem, zmienili rezerwację na inne loty poza godzinami szczytu, aby jak najwięcej osób mogło dzisiaj zostać obsłużonych. Przepraszamy za wpływ, jaki to ma na plany podróży. Ciężko pracujemy, aby każdy miał bezproblemową podróż przez Heathrow tego lata, a najważniejsze jest upewnienie się, że wszyscy dostawcy usług na lotnisku mają wystarczające zasoby, aby zaspokoić popyt”.

Prawo do odszkodowania za lot odwołany

Jeżeli Twój odwołany lot kwalifikuje się do odszkodowania, to wysokość rekompensaty będzie zależała od trzech czynników:

dystansu

czy lot odbywa się na terenie UE, czy wykracza częściowo lub całkowicie poza UE

czasu opóźnienia - jeżeli zgodzisz się na alternatywny lot.

W przypadku, gdy nie zgodzisz się na lot alternatywny, możesz liczyć na odszkodowanie w wysokości:

250 euro - w przypadku lotów do 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów wewnątrz UE na odległość większą niż 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość 1,5-3,5 tys. km

600 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość powyżej 3,5 tys. km.

Gdy jednak zgodzisz się na lot alternatywny, a przewoźnik nie zaproponuje Ci klasy wyższej niż tak, którą wykupiłeś, to wysokość odszkodowania będzie zależna nie tylko od długości i umiejscowienia trasy, ale też od tego, o ile czasu później znajdziesz się na lotnisku docelowym - czytamy w poradniku AirHelp.

