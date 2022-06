Wizz Air szuka pracowników do baz w Polsce. Jakie są wymagania i co oferuje przewoźnik?

Fot. Getty

Wizz Air prowadzi intensywną rekrutację personelu pokładowego. Jakie wymagania trzeba spełnić? Na jakie warunki pracy i wynagrodzenie można liczyć? Oto szczegóły.

Praca jako stewardesa czy steward to marzenie niejednej osoby. Teraz, w związku z niedoborami kadrowymi w wielu liniach lotniczych, obserwujemy całkiem spory wysyp ofert pracy dla członków personelu pokładowego. Jedną z rekrutacji prowadzi obecnie Wizz Air - w Polsce. Jakie warunki trzeba spełnić i co znajduje się w ofercie?

Rekrutacja Wizz Air w Polsce. Warunki pracy i wymagania

Według harmonogramu, spotkania rekrutacyjne Wizz Air w najbliższym czasie odbędą się w następujących miastach w Polsce i terminach:

Warszawa - 20 czerwca 2022

Wrocław - 20 czerwca

Kraków - 22 czerwca

Gdańsk - 23 czerwca

Katowice 30 czerwca.

W komunikacie prasowym Wizz Air można zobaczyć, że przewoźnik kusi zarówno wynagrodzeniem, jak i innymi atrakcjami, takimi jak:

„wiodące w branży szkolenia,

płatny okres szkolenia wstępnego,

bezpłatny uniform,

bezpłatne posiłki dla załóg podczas lotów,

miesięczny harmonogram pracy,

nieograniczoną ilość zniżkowych biletów pracowniczych

nielimitowane zniżkowe bilety dla przyjaciół i rodziny”.

Co może wydawać się również kuszące, przewoźnik rekrutuje zarówno na stanowiska wymagające doświadczenia, jak i na stanowiska typu „junior”, na których doświadczenie nie jest konieczne. Wynagrodzenie zależy oczywiście od wcześniejszego doświadczenia, kompetencji, czyli ostatecznie - od stanowiska, na które składana jest aplikacja. Ponadto, wynagrodzenie w Wizz Air składa się z podstawy oraz części zależnej od wylatanych godzin.

Według informacji, do których dotarł portal fly4free, roczne pensje podstawowe personelu Wizz Air na stanowiskach poszczególnych szczebli są następujące:

Junior Cabin Attendant: 24 156 PLN brutto rocznie

Cabin Attendant: 27 936 PLN brutto rocznie

Senior Cabin Attendant: 38 590 PLN brutto rocznie.

Do powyższej podstawy doliczana jest stawka za liczbę wylatanych godzin, która w przypadku stanowiska „junior” waha się od 70 do 125 PLN za określony odcinek lotu, w przypadku stanowiska środkowego wynosi od 82 do 147 PLN, a w przypadku stanowiska „senior” od 131 do 236 PLN za określony odcinek lotu. Oprócz tego, można liczyć na prowizję od zakupów, jakich pasażerowie dokonują na pokładzie samolotu.

Wśród wymagań znajdują się takie punkty jak, ukończona szkoła średnia, płynne posługiwanie się językiem angielskim oraz jakimś językiem z Europy środkowo-wschodniej czy odpowiedni wzrost. Szczegóły oferty oraz sprawy związane ze składaniem aplikacji znajdują się na stronach careers.wizzair.com.

Czy polskim lotniskom grozi redukcja połączeń, jak w Doncaster?

Przypomnijmy, że Wizz Air w ostatnim czasie zlikwidował aż kilkanaście tras z brytyjskiego lotniska Doncaster Sheffield. Choć likwidacja połączeń zdaniem przewoźnika wynikała z faktu niedoboru pracowników obsługi lotniska, to jednak sam przewoźnik również boryka się z brakiem wystarczającej ilości personelu w obliczu rosnącego ruchu pasażerskiego. Wcześniej, w związku z pandemią, Wizz Air miał zwolnić około 1000 pracowników i właśnie dlatego teraz węgierska linia chce uzupełnić swoje szeregi. Jedna z dużych rekrutacji prowadzona jest do baz w Polsce.

„W Polsce nie przewidujemy takich sytuacji, jakie mają obecnie miejsce na brytyjskich lotniskach, ale bardzo intensywnie szukamy pracowników załóg pokładowych, bo nasza sytuacja jest podobna jak wielu przewoźników linii lotniczych w Europie. W chwili obecnej chcemy zatrudnić właściwie od zaraz przynajmniej 200 pracowników do naszych baz operacyjnych w całej Polsce” - powiedział w rozmowie z portalem fly4free Andras Rado, manager ds. rekrutacji załóg pokładowych Wizz Air.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!