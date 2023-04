Ryanair zaczyna letnią wyprzedaż biletów z wyjątkowymi ofertami na maj i czerwiec

Loty w promocyjnych cenach z Wielkiej Brytanii do europejskich destynacji, a także z Polski do UK.

Irlandzkie linie lotnicze ostrzegają wprawdzie pasażerów przed kolejkami na brytyjskich lotniskach w te wakacje, jednak przygotowały przystępne oferty cenowe na loty do wielu miejsc w Europie z UK. Ryanair pokusił się również o obniżkę cen lotów z Polski do Wielkiej Brytanii.

Wraz z nadejściem cieplejszych i bardziej słonecznych dni przyszedł czas, aby planować tegoroczne wakacje. Wprawdzie kryzys związany z wysokimi kosztami utrzymania nie słabnie, a w tym miesiącu weszły w życie kolejne obciążenia finansowe dla gospodarstw domowych, jednak do 26 kwietnia mamy możliwość kupienia tańszych biletów w Ryanairze na letni urlop.







Wyprzedaż w Ryanairze na lato 2023

Wprawdzie szef irlandzkich linii lotniczych wielokrotnie podkreślał, że klienci nie będą już mogli liczyć na tak duże obniżki cen biletów, jak kiedyś, jednak przedstawiona w tym tygodniu oferta dotycząca wyprzedaży biletów na wakacje 2023 nadal jest kusząca.

Pula tańszych biletów dostępna jest w sprzedaży do 26 kwietnia, jednak ze względu na duże zainteresowanie i ograniczoną ilość miejsc, warto pospieszyć się z rezerwacją. Promocja obejmuje loty do 36 destynacji na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca tego roku.

Tanie bilety z Wielkiej Brytanii

Jak możemy przeczytać na stronie promocyjnej Ryanaira – za 19,99 funta polecimy z London Stansted do Berlina, Austrii, Maroka, z kolei z Manchesteru za 14,55 funta na Ibizę, do Mediolanu, Palmy, natomiast za niewiele więcej, bo 16,99 funta do Brukseli czy Wiednia.

W przystępnej cenie, bo za 19,99 funta polecimy z Manchesteru do Alicante, czy Malagi, a z Liverpoolu za tę samą cenę do Madrytu, czy Faro. Z kolei z Edynburga za 14,99 funta możemy wybrać się do Neapolu, do Brukseli za 16,99 funta, a za 19,99 funta do Faro, Hamburga, Porto i Wenecji.

Korzystne oferty cenowe są również dostępne z lotniska w Bristolu – za 14,99 funta udamy się do Marsylii, za 16,99 do Alicante, Barcelony, na Ibizę, do Madrytu, Mediolanu, czy Wenecji. To jedynie kilka wymienionych ofert na lato z dość pokaźnej puli.

Promocyjne oferty na loty z Dublina

Loty w korzystnych cenach irlandzkie linie lotnicze oferują także na ten sam okres letni (do 30 czerwca) z Dublina. Do Faro polecimy za 34,99 euro, a do Malagi za 60,63 euro, na Ibizę z kolei za 81,35 euro.

Aer Lingus również oferuje swoim klientom zniżki na loty wczesnym latem – od 17 kwietnia do czerwca. Wyprzedaż dotyczy lotów z i na lotnisko w Dublinie. Linie lotnicze mają w ofercie bilety na loty do 23 wyjątkowych destynacji, jak Gran Canaria, Madryt, czy Alicante.

Tanie bilety z Polski do UK

Ryanair pokusił się także o korzystną ofertę cenową na podróże od 17 kwietnia do 31 maja z Polski do Wielkiej Brytanii. Za 59 PLN polecimy z Gdańska do Leeds, z kolei za 70,27 zł do Belfastu, a za 79 zł do Newcastle. W tym też okresie znajdziemy tanie loty z Bydgoszczy do Londyn-Luton – za 59 zł, czy Bristolu – za 70,27 zł. Z Poznania z kolei za 69 zł polecimy do Bristolu, za 79 zł do Birmingham i Liverpoolu, za 95 zł do Leeds. Zaledwie za 59 zł polecimy ze Szczecina do Londynu Stansted, z kolei z Wrocławia polecimy do Leeds za 59 zł, a do Bournemouth za 71,27 zł, natomiast do Newcastle za 95 zł. Tania oferta cenowa z Warszawy Modlin do Leeds/Bradford to 79 zł. Niestety z Krakowa i Katowic nie ma dostępnych lotów w promocji do Wielkiej Brytanii w podanym wyżej okresie.

Co z podwyżką cen biletów?

Pod koniec marca Michael O’Leary zapowiedział, że bilety na lato 2023 wzrosną nawet o 15 proc., co będzie wynikało z dużego zapotrzebowania i wciąż niewystarczającej po pandemii „przepustowości”. Jest to więcej niż jeszcze na początku tego roku zapowiadał szef Ryanaira mówiąc o podwyżce do „wysokich wartości jednocyfrowych”.

