Ryanair wszczyna postępowanie prawne przeciw rządowi UK w związku z ograniczeniami dla podróżnych

Fot. Getty

Ryanair i Manchester Airports Group podjęły kroki prawne w związku z aktualnym brytyjskim systemem sygnalizacji świetlnej i listami zieloną, bursztynową oraz czerwoną. W czwartek do sądu ma trafić skarga dotycząca działań rządu UK.

Ryanair i Manchester Airports Group (MAG) - największa brytyjska grupa zarządzająca m.in. lotniskami London Stansted i East Midlands - ogłosiły, że podjęły wspólnie działania prawne, których celem jest uzyskanie od rządu UK jasnych informacji i naukowych podstaw, dotyczących funkcjonowania kontrowersyjnego systemu sygnalizacji świetlnej. System sygnalizacji świetlnej w UK określa zasady dla podróżnych zagranicznych poprzez przyporządkowanie każdego państwa do listy zielonej, bursztynowej lub czerwonej.

Ryanair wszczyna postępowanie prawne w związku z listami green, amber i red

Ryanair i MAG twierdzą, że brytyjski rząd niedostatecznie uzasadnił, w jaki sposób podejmowane są decyzje dotyczące kategoryzacji krajów jako red, amber i green. Skarga sądowa ma zostać złożona w czwartek, a jak podaje The Guardian oskarżenia mają być skierowane przeciwko dwóm ministrom z gabinetu Borisa Johnsona - przeciw ministrowi zdrowia Mattowi Hancockowi oraz ministrowi transportu Grantowi Shappsowi.

Impulsem do rozpoczęcia postępowania prawnego miało być dość niespodziewane przemieszczenie Portugalii z listy zielonej do bursztynowej i związane z tym zamieszanie wśród pasażerów oraz zniechęcenie potencjalnych podróżnych do planowania zagranicznych wyjazdów. Zdaniem Ryanaira i MAG, kryteria, jakimi rząd UK kieruje się w tego typu decyzjach są niejasne, a co gorsze - mogą być źródłem strat branży lotniczej.

W związku z tym, Ryanair i MAG wzywają władze UK do upublicznienia precyzyjnych informacji o kryteriach i innych ważnych czynnikach, które są brane pod uwagę przy decyzjach o klasyfikacji poszczególnych państw jako red, amber lub green. Michael O’Leary, dyrektor generalny Ryanaira cytowany przez The Guardian, powiedział: