UK zbyt długo zwleka z rozszerzeniem „zielonej listy”, powodując ogromne straty w turystyce. Szef Ryanaira przypuścił atak na rząd

Fot. Getty

Szef największej taniej linii lotniczej w Europie ponownie przypuścił atak na rząd brytyjski i wytknął Borisowi Johnsonowi „niewłaściwe zarządzanie pandemią Covida”. Michael O’Leary zażądał także, aby osoby zaszczepione mogły swobodnie podróżować między Wielką Brytanią i Unią Europejską bez żadnych ograniczeń.

Obecnie na brytyjskiej „zielonej liście”, która zwalnia podróżnych z obowiązku kwarantanny po powrocie na Wyspy, znajdują się tylko dwa kierunki – Gibraltar i Islandia. Nie ma na niej żadnych popularnych destynacji turystycznych, w tym przede wszystkim, Hiszpanii, Grecji, Włoch czy Portugalii. Trudno się zatem dziwić poddenerwowaniu szefa Ryanaira, Michaela O’Leary’ego, który skarży się, że restrykcyjne podejście rządu Borisa Johnsona do podróżowania rujnuje sektor turystyki. Zwłaszcza, że właśnie rozpoczyna się najgorętszy okres w roku, a w samym UK zaszczepionych przynajmniej pierwszą dawką jest kilkadziesiąt milionów osób. – Zielona lista nie istnieje, ponieważ kraje takie jak Malta i Portugalia, w których liczba przypadków Covid jest mniejsza, niż w Wielkiej Brytanii i gdzie szybko rosną wskaźniki szczepień, pozostają na liście pomarańczowej. Tymczasem obywatele Wielkiej Brytanii, z których prawie 80 proc. zostanie zaszczepionych do końca czerwca, nadal borykają się z ograniczeniami dotyczącymi podróżowania do i z Unii Europejskiej z uwagi na Covid, mimo tego, że większość obywateli UE również zostanie zaszczepiona do końca czerwca – w takich słowach Michael O’Leary wyraził oburzenie na politykę rządu.

Czy to najwyższy czas, by Boris Johnson przestał „niewłaściwe zarządzać pandemią Covid”?

W najnowszym wywiadzie Michael O’Leary stwierdził także, że „jest już najwyższy czas, by Boris Johnson przestał niewłaściwe zarządzać pandemią Covid i odradzaniem się po pandemii”. – [Boris Johnson powinien] skorzystać z udanego programu szczepień w UK i umożliwić przywrócenie swobodnego przepływu zaszczepionych obywateli Wielkiej Brytanii i ich rodzin do i z UE, gdzie wskaźniki zachorowań na Covid są niższe, niż w Wielkiej Brytanii, a wskaźniki szczepień gwałtownie rosną. To przynajmniej pozwoliłoby brytyjskiemu przemysłowi turystycznemu zaplanować czas, który jeszcze pozostał z sezonu letniego i przywrócić setki tysięcy ludzi do pracy – zaznaczył szef Ryanaira.