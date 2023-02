Ryanair uruchamia nowe połączenia z Polski. Promocja na bilety tylko do dzisiaj

Irlandzkie linie lotnicze uruchamiają cztery nowe połączenia lotnicze z lotniska Ławica w Poznaniu. Z tej okazji Ryanair ogłosił wyprzedaż biletów, jednak z ich kupnem należy się pospieszyć.

Ekspansja Ryanaira widoczna jest nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także w Polsce. Tani przewoźnik poinformował o uruchomieniu czterech nowych połączeń z poznańskiego lotniska Ławica do Burgas, Bari, Pafos i Krakowa.





Rekordowe rozkłady lotów w Ryanairze na lato z UK

Całkiem niedawno irlandzkie linie lotnicze ogłosiły rekordowy rozkład lotów na lato 2023 z Edynburga z sześcioma nowymi trasami i zwiększoną częstotliwością lotów. Liczba tras ze stolicy Szkocji będzie rekordowa i wyniesie 57, czyli o 14 więcej niż przed pandemią. Irlandzkie linie poinformowały, że będą obsługiwać ponad 500 lotów tygodniowo, łącząc Edynburg, Glasgow i Aberdeen z ponad 20 różnymi krajami w całej Europie, w tym z Hiszpanią, Polską i Niemcami.

- Oczywiście na rynku panuje wiele negatywnych emocji, ale ostatecznie, i zawsze to powtarzaliśmy, Ryanair ma tendencję do osiągania dobrych wyników w czasach recesji. Cieszymy się, że możemy wspierać odbudowę lokalnej gospodarki i szkockiego przemysłu turystycznego - powiedział dyrektor ds. marketingu, Dara Brady.

Parę dni później z kolei Ryanair poinformował o kolejnym rozszerzeniu rozkładu lotów na lato, tym razem z Teesside. Tanie linie zaoferowały swoim klientom 14 nowych lotów tygodniowo z Teesside w czterech kierunkach – do Alicante, Palmy, Korfu i Faro.

- Ryanair ma przyjemność ogłosić nasz rozkład lotów w Teesside na lato 2023 z 14 tygodniowymi lotami na czterech popularnych słonecznych trasach, w tym Alicante, Korfu, Faro i Palmy, oferując mieszkańcom/odwiedzającym Teesside niezrównany wybór na letnie wakacje po najniższych cenach w Europie. A ci, którzy tego lata chcą uciec i rozkoszować się słońcem z rodziną, mogą teraz rozłożyć koszty wakacji, płacąc połowę ceny biletu teraz, a drugą połowę do 40 dni przed odlotem, rezerwując Ryanair's Family Pakiet Plus, dzięki któremu rodzinne wakacje będą bardziej dostępne dla wszystkich. Z niecierpliwością czekamy na przyjęcie tysięcy klientów na pokładzie naszych lotów do i z Teesside tego lata, ponieważ Ryanair nadal zapewnia większy ruch, łączność i niższe ceny niż jakakolwiek inna linia lotnicza w Wielkiej Brytanii – powiedziała szefowa komunikacji w Ryanairze, Jade Kirwan.

Nowe trasy Ryanaira z Polski

Jak już wspomnieliśmy Ryanair rozrasta się nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także w Polsce. W tym tygodniu irlandzkie linie rozszerzyły swoją ofertę lotniczą w Poznaniu. Tani przewoźnik będzie kursował latem 2023 z Poznania na 32 trasach.

Ryanair zapowiedział także inwestycję o wartości 400 mln dolarów w swoją bazę w Poznaniu i skierowanie do niej czterech swoich Boeingów 737. Klienci mogą liczyć również na zwiększenie częstotliwości lotów do Alicante, Zadaru i Bergamo.

Wiceprezes Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica, Grzegorz Bykowski powiedział:

- Połączenia linii lotniczej Ryanair wiosna/lato 2023 prosto z Poznania czas poznać. (…) w 32 kierunkach będzie można polecieć z linią lotniczą Ryanair w 2023 roku z Ławicy. Stolice, takie jak Bruksela, Paryż, Rzym, Dublin, Oslo, Sztokholm, Londyn, Budapeszt to tylko niektóre z miejsc, które czekają na mieszkańców Wielkopolski. Ale to, co nas szczególnie cieszy, to oczywiście nowości na sezon wiosenno-letni, a wprost na wakacje! Mamy tu zatem Cypr z Pafos, Bari we Włoszech, oraz Burgas w Bułgarii. Nie zapominamy o kierunkach w Chorwacji - Pula i Zadar, w Grecji o Chanii i Korfu, Cagliari, Wenecji we Włoszech, gdzie poszukiwacze słońca z pewnością odnajdą chwile wytchnienia.

Promocja biletów w Ryanairze

Z okazji ogłoszenia nowych połączeń z Poznania, Ryanair poinformował o promocji na 100 000 miejsc, która potrwa tylko do północy 16 lutego, dlatego zainteresowani powinni się pospieszyć. Tanie bilety dostępne są już w cenie 145 zł i można je kupić na podróże w okresie od kwietnia do października.

