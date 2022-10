Ryanair uruchamia największy w historii zimowy rozkład lotów ze Szkocji, w tym także do Polski i ogłasza wyprzedaż biletów

Ryanair ogłosił największy w historii zimowy rozkład lotów ze Szkocji, obejmujący cztery nowe trasy. Z tej okazji uruchomił wyprzedaż biletów, która potrwa tylko do północy w piątek, 28 października. Irlandzkie tanie linie będą obsługiwać 68 tras, w tym cztery nowe kierunki.

Mimo kryzysu gospodarczego Ryanair ma się coraz lepiej i w przeciwieństwie do wielu innych linii lotniczych, nie ogranicza, a zwiększa liczbę lotów. Jak mówi szefostwo irlandzkich linii – paradoksalnie kryzys pozwala im na rozwój i wzrost, gdyż ludzie wolą zaoszczędzić na podróżach i zamiast drogich przewoźników, wybierają konkurencyjne tanie linie. Dlatego też Ryanair wychodzi temu zapotrzebowaniu naprzeciw zwiększając liczbę lotów.

- Ludzie nadal będą podróżować, ale mają tendencję do wybierania tańszych opcji. Jako lider na rynku niskich taryf, kiedy portfele się kurczą, nasza firma na tym skorzystała – przyznał dyrektor ds. marketingu, Dara Brady.

Rekordowy zimowy rozkład lotów Ryanaira

Tania linia lotnicza potwierdziła, że ​​tej zimy uruchomi rekordową liczbę 57 tras z Edynburga, o 14 więcej niż przed pandemią 2019 r., po zwiększeniu liczby samolotów stacjonujących tam w tym roku z ośmiu do dziesięciu.

Łączna liczba lotów z Edynburga, gdzie tego lata Ryanair wyprzedził EasyJet, stając się po raz pierwszy największą linią lotniczą na lotnisku, wzrośnie do 224 tygodniowo w porównaniu do 164 lotów w 2019 roku.

Zimowy rozkład Ryanaira na trzech innych szkockich lotniskach pozostaje niezmieniony i obejmuje 28 lotów tygodniowo na pięciu trasach z Glasgow, 14 lotów na pięciu trasach z Prestwick (gdzie bazują dwa samoloty) oraz dwa loty na jednej trasie z Aberdeen.

Brady powiedział także, iż istnieje „ogromne zapotrzebowanie” ze strony lotnisk w całej Europie na „bazowanie” nowych samolotów.

- Zdecydowaliśmy, że tym razem Edynburg będzie tą lokalizacją. To ogromny wzrost lotów z Edynburga, co jest też dużym głosem zaufania dotyczącym rejonu i samego lotniska. Nieczęsto mamy tak znaczny wzrost przy ogłaszaniu zimowego harmonogramu lotów, a każda inna linia lotnicza praktycznie ogranicza przepustowość – dodał Brady.

Irlandzkie linie będą obsługiwać ponad 500 lotów tygodniowo, łącząc Edynburg, Glasgow i Aberdeen z ponad 20 różnymi krajami w całej Europie, w tym z Hiszpanią, Polską i Niemcami.

- Oczywiście na rynku panuje wiele negatywnych emocji, ale ostatecznie, i zawsze to powtarzaliśmy, Ryanair ma tendencję do osiągania dobrych wyników w czasach recesji. Cieszymy się, że możemy wspierać odbudowę lokalnej gospodarki i szkockiego przemysłu turystycznego. (…) Niższe koszty dostępu mają kluczowe znaczenie. Niezwykle ważne jest, aby szkockie lotniska pozostały konkurencyjne w stosunku do lotnisk europejskich – powiedział Brady.

Wyprzedaż w Ryanairze

Ryanair zdecydował się także zachęcić pasażerów do nowych tras organizując wyprzedaż biletów. Obejmuje ona taryfy od 24,99 GBP na podróż od 1 listopada 2022 r. do końca marca 2023 r., a bilety należy zarezerwować do północy w piątek 28 października za pośrednictwem strony internetowej linii lotniczej.

Wprowadzając nowy rozkład lotów, Dara Brady, wezwał rząd Wielkiej Brytanii do zniesienia podatku APD „w całości” i „zachęcenia linii lotniczych takich jak Ryanair do rozwoju w Wielkiej Brytanii i stymulowania prawdziwego ożywienia”.

Będzie więcej lotów z Glasgow

Dara Brady powiedział, że irlandzkie linie mają na horyzoncie ekspansję w Glasgow.

- Jesteśmy w bardzo dobrym dialogu z Glasgow. Prowadzimy dyskusje na temat przyszłego wzrostu, który nastąpi być może przyszłego lata.

Ponadto irlandzki przewoźnik powiedział „The Scotsman”, że tej zimy zamierza zwiększyć liczbę pracowników o dodatkowe 500 w swojej drugiej co do wielkości bazie obsługi samolotów w Prestwick i może zwiększyć liczbę lotów z Glasgow w lecie przyszłego roku.

Ryanair zatrudni nowych pracowników

Brady zasygnalizował również dobrą wiadomość dla Prestwick, gdzie odbywa się większość ciężkich prac konserwacyjnych linii lotniczych. Powiedział:

- Rozwijamy tę bazę i uważamy, że pojawią się nowe możliwości wzrostu liczby miejsc pracy. W ciągu najbliższych dwóch do trzech lat nastąpi silny wzrost, ponieważ nadal masowo rozwijamy się jako linia lotnicza. Planujemy wzrost liczby ofert pracy tam w czasie nadchodzącej zimy. Dla wielu osób ten rok to pierwszy, w którym mogą zrobić sobie wyjazd zimowy od 2019/2020.

