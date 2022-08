Ryanair skorzysta na recesji – powiedział Michael O’Leary. Irlandzkie linie uruchamiają największy zimowy rozkład lotów

Michael O’Leary powiedział, że Ryanair tak naprawdę skorzysta na nadchodzących wstrząsach gospodarczych i uruchamia swój największy zimowy rozkład lotów w Wielkiej Brytanii.

Recesja okazuje się korzystna dla Ryanaira. Na konferencji prasowej w Londynie, Michael O’Leary powiedział, że jego linia lotnicza jest gotowa wyprzedzić EasyJet i stać się głównym przewoźnikiem w Wielkiej Brytanii po rozszerzeniu działalności tego lata.

Ryanair korzysta na recesji

O’Leary bez ogródek przyznał, że Ryanair „rośnie w siłę w czasie recesji”. Poinformował przy tym, że ceny biletów lotniczych nadal będą rosły od 3 do 5 proc. w nadchodzących latach, a najniższe ceny odejdą do przeszłości.

- Era niskich taryf jeszcze się nie skończyła, ale taryfy 9,99 GBP, naprawdę tanie i sprawiające radość taryfy minęły na kilka lat – powiedział.

Jego zdaniem jednak konkurencja ucierpi bardziej w czasie, gdy klienci zaciskają pasa. Dodał również:

- Inflacja cen konsumenckich będzie niczym w porównaniu z szokiem energetycznym nadchodzącym tej zimy. W każdym spowolnieniu konsumenckim rozwijamy się szybciej. To, co obserwujemy, to znaczny wzrost osób zainteresowanych najtańszym operatorem, takim jak Ryanair. Pytanie brzmi, jak będziesz mógł sobie pozwolić na latanie BA lub Lufthansą. Będziemy silniejsi w czasie recesji.

Rynek szybko nie wróci do poziomu sprzed pandemii

- Myślę, że cały rynek w 2023, 2024 nie powróci do poziomów ruchu sprzed Covid. Prawdopodobnie pozostaną w tyle. Byłbyś szalony, gdybyś nie martwił się nadciągającą recesją i wyzwaniami energetycznymi, ale my w Ryanair zmierzamy ku zimie w szczęśliwej sytuacji – powiedział pełen optymizmu O’Leary.

Dodał także, że Ryanair zabezpieczył większość swojego paliwa na ten rok w cenie od 63 do 64 USD (54 do 55 GBP) za baryłkę, co pozwoliło obniżyć koszty. Dodał także 21 nowych tras z Wielkiej Brytanii na zimę, zwiększył liczbę pilotów, ponieważ dostarczono mu więcej samolotów Boeing 737 Max, pomimo opóźnień w produkcji w Seattle.

- Nigdy w życiu nie odpuszczałem planu rozwoju (…) Ludzie nie przestaną latać. Muszą lecieć do pracy, zobaczyć rodzinę, a wiele z nich zostało zamkniętych na dwa lata… Ludzie znowu się przemieszczają. Jesteśmy gotowi odnieść z tego korzyści – powiedział O’Leary.

Według niego Ryanair będzie nadal się rozwijał i chce osiągnąć docelową liczbę 225 milionów pasażerów w 2026 r., czyli o jedną trzecią więcej niż prognozowano na ten rok. Powiedział, że niezawodność linii lotniczej, z najmniejszą liczbą odwołań wśród głównych przewoźników tego lata, zaledwie 3%, została nagrodzona rekordowym wzrostem liczby pasażerów. Ryanair był teraz „jedną z niewielu linii lotniczych w Europie negocjujących z lotniskami”, aby zwiększyć przepustowość.

