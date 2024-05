Irlandia Irlandczycy są zadowoleni z obecnego wieku emerytalnego. Wynosi 66 lat

Najnowsze badanie pokazuje, że mieszkańcy Irlandii są generalnie zadowoleni z obecnego wieku emerytalnego. Ponad połowa z nich nie ma problemu z tym, że na emeryturę na Zielonej Wyspie przechodzi się oficjalnie w wieku 66 lat. Ale też zdecydowana większość z nich nie wyobraża sobie pracy do 70-tki.

Wiek emerytalny w Irlandii

Najnowsze badanie przeprowadzone przez Royal London Ireland pokazuje, że ponad połowa mieszkańców Irlandii jest zadowolona z wieku emerytalnego, który wynosi obecnie na Zielonej Wyspie 66 lat. Właśnie w tym wieku Irlandczycy nabywają uprawnienia do otrzymywania pełnej emerytury państwowej. Osoby, które decydują się wcześniej przejść na emeryturę, w wieku 60 lat, mogą liczyć na świadczenie emerytalne o 60 euro niższe tygodniowo. Natomiast osoby, które na taką emeryturę decydują się przejść w wieku 70 lat, mogą liczyć na świadczenie o 60 euro tygodniowo wyższe.

Co ciekawe, aż co czwarty respondent chętnie przeszedłby na wcześniejszą emeryturę w wieku 60 lat. Nawet gdyby oznaczało to niższe świadczenie. Natomiast w tym drugim przypadku, na pracę do 70. roku życia, zdecydowałby się jedynie co piąty ankietowany.

Opinie dotyczące wieku emerytalnego zmieniają się wraz z… wiekiem

Badanie wykonane na zlecenie RLI wyraźnie pokazało także, że opinie dotyczące wieku emerytalnego są różne w zależności od tego, w jakim wieku są respondenci. Co ciekawe, najwcześniej emeryturę państwową chcieliby pobierać respondenci w grupie wiekowej 35–44 lat. Pomysł ten popiera aż 34 proc. takich osób. Z kolei w najmłodszej grupie wiekowej, 18-24, lat, wcześniejsza emerytura, która łączy się też z niższym świadczeniem, jest atrakcyjn ą opcją dla jedynie 24 proc. z nich. Ale, co ciekawe, najmłodsi badani najrzadziej także chcą czekać do emerytury do 70-tki.

– Ciekawie jest obserwować, jak zmienia się podejście do emerytury w miarę przechodzenia poszczególnych etapów życia. Wyniki naszego badania podkreślają dynamiczny charakter planowania emerytalnego, w przypadku którego opinie ludzi mogą z czasem znacznie się zmienić. To, co ktoś wyobraża sobie na emeryturze na początku swojej kariery, może ulec znacznej zmianie w miarę zdobywania doświadczenia. A także w miarę przechodzenia przez kolejne kamienie milowe w życiu – mówi Mark Reilly z Royal London Ireland.