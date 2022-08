Pojawi się siódme lotnisko międzynarodowe w Londynie. Ryanair już negocjuje warunki

Fot. Getty

Brytyjska stolica będzie miała do dyspozycji kolejne - siódme - lotnisko międzynarodowe. Linie lotnicze, w tym Ryanair i easyJet, już negocjują obsługę połączeń z nowo otwieranego portu.

Już niedługo brytyjską stolicę będzie obsługiwał kolejny międzynarodowy port lotniczy. Władze podjęły bowiem decyzję o rozbudowie, a w konsekwencji wznowieniu lotów pasażerskich z lotnika Manston w Kent.

Lotnisko w Kent ponownie obsłuży międzynarodowe loty pasażerskie

Do tej pory do londyńskiego zaplecza przynależało sześć lotnisk: Heathrow, Stansted, Gatwick, Luton, City i Southend. Już za trzy lata pojawi się jednak siódme lotnisko - Manston Airport, zwane też dawniej Kent International Airport. Lotnisko to do 1989 roku stanowiło bazę dla Air Force, natomiast loty pasażerskie obsługiwano tu do 2014 roku, gdy KLM wycofała się z portu jako ostatnia linia lotnicza.

Jak informuje portal fly4free, kilka lat temu lotnisko zostało wykupione przez firmę RiverOak Strategic Partners, która zaplanowała ponowne otwarcie portu, jednak dopiero teraz brytyjskie władze wydały stosowne zgody na rozbudowę. Nowy właściciel chce przeprowadzić szeroko zakrojone zmiany na lotnisku, w tym intensywny rozwój związany z transportem. Zaplanowano także wznowienie lotów pasażerskich.

Przeprowadzenie modernizacji i rozbudowy lotniska może potrwać nawet kilkanaście lat, ale właściciele lotniska spodziewają się, że loty pasażerskie będą obsługiwane już za trzy lata, czyli od 2025 roku. I choć lotnisko w Kent będzie stołecznym portem najbardziej oddalonym od samego Londynu (dojazd samochodem może zajmować około 2 godziny), to jednak brytyjskie media donoszą, że niektóre linie lotnicze już zaczęły negocjacje z władzami Manston Airport w sprawie obsługi lotów pasażerskich. Wśród wymienianych przewoźników jak na razie pojawili się Ryanair, easyJet i KLM.

