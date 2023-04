Ryanair ostrzega podróżnych, którzy mają zaplanowane loty w tym tygodniu

Irlandzkie linie lotnicze ostrzegają podróżnych z Wielkiej Brytanii, którzy mają zaplanowane loty do lub przez Francję, że powinni przygotować się na opóźnienia w tym tygodniu z powodu strajków kontrolerów ruchu lotniczego.

Związki zawodowe we Francji toczą walkę przeciwko zwiększeniu ustawowego wieku emerytalnego z 62 do 64 lat. W strajki zaangażowani są także kontrolerzy ruchu lotniczego, co przekłada się na utrudnienia dla podróżnych. Na czwartek, 13 kwietnia zaplanowano dwunasty jednodniowy strajk od początku roku.







Opóźnienia lotnicze

Od początku roku francuskie strajki spowodowały tysiące odwołań lotów w całej Europie. Problem polega na tym, że wiele samolotów musi podróżować przez francuską przestrzeń powietrzną i te loty również są odwoływane, nawet jeśli nie wystartowały lub nie musiały lądować we Francji.

W tym tygodniu podróżni, którzy mają zaplanowany lot do Francji lub przez Francję, muszą się liczyć z opóźnieniami. Odwołania i opóźnienia lotów nie zostały jeszcze ogłoszone, ale wcześniej francuscy kontrolerzy ruchu lotniczego zapobiegawczo odwołali około 20 proc. lotów krajowych na niektórych lotniskach.

Sprawę komplikuje fakt, że francuscy kontrolerzy ruchu lotniczego nie muszą informować o strajku z 48-godzinnym wyprzedzeniem, co oznacza, że ​​trudno jest cokolwiek zaplanować, aby uniknąć utrudnień w podróżowaniu.

Do tej pory Eurostar nie ogłosił żadnych odwołań ani zakłóceń w swoich usługach. Jednak linie lotnicze Ryanair i Jet2 ostrzegają klientów przed tym, że mogą wystąpić zakłócenia w podróży.

Ryanair powiedział, że do maja sytuacja będzie utrudniona w związku ze strajkami, i dodał, że do tej pory w 2023 roku na jego działalność wpłynęły 32 dni strajków, które z kolei miały wpływ na 3350 lotów – głównie nad Francją.

Przewoźnik lotniczy Jet2 także wydał ostrzeżenie dla podróżnych w związku ze strajkami: „Oznacza to, że loty do lub przez francuską przestrzeń powietrzną mogą być opóźnione”.

Strajki we Francji przekładają się na problemy branży turystycznej

- Związki zawodowe we Francji zapowiedziały demonstracje i skoordynowane akcje strajkowe w czwartek, 13 kwietnia, które wpłyną na wiele sektorów, w tym sieci transportowe. Protest może rozpocząć się wieczorem przed dniem strajku i trwać kilka dni – poinformowała FCDO.

Jednak strajki największy wpływ mają na loty, ponieważ kontrolerzy ruchu lotniczego z wyprzedzeniem proszą linie lotnicze o odwołanie lotów w celu zmniejszenia utrudnień w podróżowaniu.

Na francuskich strajkach bardzo ucierpi branża turystyczna, szczególnie z tego względu, że już zeszłego lata po pandemii odnotowała ona ogromne braki personelu. Istnieje również obawa, że ​​strajki zniechęcą większą liczbę podróżnych do dokonywania rezerwacji w okresie letnim, a Europa potrzebuje powrotu turystów podróżujących na duże odległości, aby osiągnąć poziom sprzed pandemii.

Ryanair sprzeciwia się strajkom

Szef Ryanaira, Michael O’Leary, powiedział w zeszłym tygodniu, że wszystko zostało zablokowane w Europie, ponieważ „Francuzi mają grupę kontrolerów ruchu lotniczego, którzy odchodzą z pracy i angażują się w strajki rekreacyjne”.

Ryanair zwrócił się do Komisji Europejskiej o podjęcie działań w celu ochrony osób podróżujących przez francuską przestrzeń powietrzną. Przewoźnik argumentuje, że podczas gdy loty francuskie są chronione, przeloty nad Francją nie są chronione w ten sam sposób. Jest to niekorzystne dla podróżnych zobowiązanych do korzystania z jednolitego rynku UE w zakresie podróży lotniczych.

Apel do pasażerów

Ryanair posunął się nawet do tego, że poprosił pasażerów o podpisanie petycji do przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen, prosząc ich o „utrzymanie otwartego nieba w UE”. Zwrócił się z bezpośrednim apelem do nich na swojej stronie internetowej: „Zrób to już dziś i wyślij pilną wiadomość do Ursuli von der Leyen, że obywatele UE domagają się działań w celu ochrony przelotów podczas francuskich strajków ATC”.

Irlandzkie linie lotnicze zamieściły także na swojej stronie informację do pasażerów, których plany dotyczące podróży mogą ucierpieć w wyniku strajków, że zostaną powiadomieni tak szybko, jak to możliwe o opóźnieniach. „Prosimy o śledzenie aplikacji i strony internetowej Ryanair w celu uzyskania najnowszych aktualizacji dotyczących lotów” – podała linia lotnicza.

