Ryanair nie wycofa się z lotniska East Midlands. Loty UK-PL w 2022 roku zostają utrzymane

Fot. Getty

Groźba wycofania się Ryanaira z lotniska East Midlands została oddalona – ogłoszono koniec trudnych i przedłużających się negocjacji. W rozkładzie lotów Ryanaira pojawiły się nowe połączenia na przyszły rok na pięciu trasach do Polski.

Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii mogą odetchnąć z ulgą – po długim okresie wahania, Ryanair wprowadził pięć tras między Polską a angielskim lotniskiem East Midlands do przyszłorocznego rozkładu lotów. Tym samym zakończono pełne napięcia negocjacje między irlandzkim przewoźnikiem a angielskim lotniskiem, w trakcie których wycofanie się Ryanaira z East Midlands i skasowanie aż pięciu połączeń UK-PL wysiało w powietrzu.

Negocjacje między Ryanairem a lotniskiem East Midlands

Przypomnijmy, że na początku września w mediach zrobiło się głośno o doniesieniach dziennika „Leicester Mercury”, zgodnie z którymi w systemie rezerwacji irlandzkiego przewoźnika wszystkie loty z i do East Midlands były dostępne jedynie do końca 2021 roku. Dla porównania, w tym samym czasie w przypadku innych angielskich lotnisk, takich jak na przykład London Stansted, loty można było już rezerwować z ponad półrocznym, a czasem nawet rocznym wyprzedzeniem – jak to zwykle bywa.

Powodem niepewnej sytuacji dotyczącej East Midlands i braku lotów na przyszły rok w rozkładzie Ryanaira miały być trudne negocjacje między władzami lotniska a irlandzką tanią linią lotniczą. Jedną z kart przetargowych Ryanaira miało być całkowite wycofanie się z tego lotniska – i tym samym zlikwidowanie aż pięciu połączeń między Polską a Wielką Brytanią. Na szczęście, nie doszło jednak do tak drastycznych kroków, a Ryanair zdecydował się wreszcie umieścić w swoim harmonogramie loty z i do East Midlands na przyszły rok.

Loty z East Midlands do Polski w 2022 roku utrzymane

Pięć tras UK-PL obejmujących lotnisko East Midlands, które teraz są już dostępne na przyszły rok, prezentuje się na stronie Ryanaira następująco. W okresie od stycznia 2022 do końca października 2022 dostępne są rezerwacje biletów lotniczych na trasy:

Kraków – East Midlands (loty 3 razy w tygodniu w obie strony)

Wrocław – East Midlands (loty 3 razy w tygodniu w obie strony)

Rzeszów – East Midlands (loty 3 razy w tygodniu w obie strony)

Z kolei w okresie od stycznia 2022 do końca marca 2022 dostępne są rezerwacje biletów lotniczych na trasy:

Warszawa Modlin – East Midlands (loty 2 razy w tygodniu w obie strony)

Łódź – East Midlands (loty 2 razy w tygodniu w obie strony).

Szczegółowe infomacje na temat lotów między Polską a East Midlands można znaleźć bezpośrednio na stronie Ryanaira.