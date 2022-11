Ryanair dodaje siedem nowych tras z brytyjskiego lotniska i organizuje wyprzedaż biletów

Mimo kryzysu irlandzkie tanie linie lotnicze rozwijają się w przyspieszonym tempie. Ryanair właśnie ogłosił, że dodaje siedem nowych tras z brytyjskiego lotniska od lata 2023 i z tej okazji organizuje również wyprzedaż biletów.

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o ogłoszeniu przez Ryanaira największego w historii zimowego rozkładu lotów ze Szkocji. Irlandzkie linie zgodnie z nowym planem będą obsługiwać 68 tras, w tym cztery nowe kierunki. Nie jest to jednak koniec dobrych wiadomości dla podróżnych.

Nowe trasy z lotniska w Birmingham

Teraz Ryanair ogłasza kolejny największy rozkład lotów, tym razem z lotniska w Birmingham na lato 2023. Tani przewoźnik zwiększa także częstotliwość lotów na 10 już istniejących trasach i dodaje 7 nowych tras.

Istniejące trasy Rayanaira obejmują już Kopenhagę, Paryż, Mediolan, Rzym, Barcelonę, Alicante i wiele innych. A siedem nowych miejsc docelowych to: Billund w Danii, Girona w Hiszpanii, Santander w Hiszpanii, Piza we Włoszech, Wenecja we Włoszech, Tuluza we Francji i Sztokholm w Szwecji. Z kolei kierunki, na których zwiększy się liczba lotów z Birmingham to Bergamo, Dublin, Madryt, Palma, Porto i Werona.

Eddie Wilson, dyrektor generalny Ryanaira, powiedział:

- Ryanair, najbardziej niezawodna linia lotnicza w Wielkiej Brytanii, z przyjemnością uruchamia nasz największy w historii rozkład lotów w Birmingham na lato 2023 roku z ponad 350 lotami w tygodniu na 42 trasach, w tym 7 nowymi letnimi trasami do Girony i Pizy, a nawet więcej lotów na 10 innych trasach w tym do Mediolanu Bergamo, Dublina, Madrytu, Palmy, Porto i Werony.

Wyprzedaż biletów w Ryanairze

Aby uczcić nowy letni rozkład lotów w Birmingham, Ryanair wprowadza specjalną wyprzedaż miejsc z biletami dostępnymi już od 24,99 GBP na podróże w terminach między 1 kwietnia 2023 r., a końcem października 2023 r. Warto się jednak pospieszyć, gdyż bilety należy zarezerwować do północy, 4 listopada na stronie internetowej Ryanaira.

Nowe samoloty i dodatkowe miejsca pracy

Ryanair dodaje także szósty samolot do swojej floty w BHX – będzie to Boeing „Gamechanger”, który zmniejsza emisję paliwa i CO2 o 16 proc., a także obniża poziom hałasu o 40 proc.

- W lecie 2023 roku w Birmingham zostanie dodany 1 nowy samolot (po przybyciu piątego samolotu w tym tygodniu), co zwiększy całkowitą flotę Ryanaira na lotnisku Birmingham do 6, w tym 2 zupełnie nowych Boeingów 737 8-200 „Gamechanger”, co zmniejszy emisję paliwa i CO2 o 16 proc. Ten dodatkowy samolot umożliwi Ryanairowi obsługę tego ekscytującego rozkładu lotów na 42 trasach, przez co stanie się wiodącą linią lotniczą na lotnisku w Birmingham. W czasie szybkiego wzrostu po Covidzie, Ryanair zwiększył liczbę tras w Birmingham o około 50 proc. - powiedział Eddie Wilson.

- Wzrost został zapewniony przez zespół zarządzający lotniska, który uznał, że długoterminowa umowa z największą i najbardziej niezawodną linią lotniczą Europy była jedynym sposobem na to, aby napędzać odbudowę i wzrost. Jeśli jednak mamy nadal się rozwijać i stymulować ożywienie i łączność z Wielką Brytanią, premier Sunak musi natychmiast zlikwidować APD w całości dla wszystkich podróży (nie tylko krajowych) i zapewnić zachęty dla linii lotniczych, takich jak Ryanair, aby stymulować wzrost i ożywienie dla Wielkiej Brytanii i jej regionów, takich jak Birmingham – dodał Wilson.

Pozwoli to stworzyć 180 bezpośrednich miejsc pracy i wesprzeć łącznie 1700 lokalnych miejsc pracy. Ryanair poinformował, że ekspansja zwiększa całkowitą inwestycję na lotnisku w Birmingham do 600 mln USD, a liczba destynacji oferowanych klientom wzrośnie do 42.

Nick Barton, dyrektor naczelny lotniska w Birmingham powiedział:

- Jesteśmy bardzo podekscytowani, że Ryanair znacznie rozszerza swoją ofertę w Birmingham. Ulokowanie tutaj szóstego samolotu zwiększy możliwości klientów, stworzy miejsca pracy i pobudzi gospodarkę West Midlands.

Rekordowy zimowy rozkład lotów ze Szkocji

Jak wspomnieliśmy wcześniej - Ryanair potwierdził także, że ​​tej zimy uruchomi rekordową liczbę 57 tras z Edynburga, o 14 więcej niż przed pandemią 2019 r., po zwiększeniu liczby samolotów stacjonujących tam w tym roku z ośmiu do dziesięciu. Łączna liczba lotów z Edynburga, gdzie tego lata Ryanair wyprzedził EasyJet, stając się po raz pierwszy największą linią lotniczą na lotnisku, wzrośnie do 224 tygodniowo w porównaniu do 164 lotów w 2019 roku.

