Rośnie odsetek Polaków rozważających emigrację zarobkową, ale czy do UK?

Czy Polacy nadal chcą emigrować i wyjeżdżać do Wielkiej Brytanii do pracy?

Czy Polacy nadal chcą emigrować i wyjeżdżać do Wielkiej Brytanii do pracy? Czy pomimo Brexitu i trudnej sytuacji gospodarczej na Wyspach, myślimy o wyjeździe do UK? A jeśli nie Zjednoczone Królestwo, to jakie inne kraje są brane pod uwagę?

Jak wynika z raportu „Migracje zarobkowe Polaków” przygotowanego przez Gi Group na przestrzeni ostatnich trzech lat zainteresowanie Polaków wyjazdem z własnej ojczyzny i emigracją zarobkową wzrosło, a obecnie utrzymuje się na zbliżonym poziomie. W ciągu najbliższego roku wyjazd z kraju rozważa blisko 17% ankietowanych Polaków, co stanowi największy odsetek od 2015 roku. Z drugiej strony odsetek osób zdecydowanie odrzucających taką perspektywę zdecydowanie zmalał. Obecnie wynosi on niespełna 60%, gdy w jeszcze w połowie 2022 był on o 8,7 punkt procentowego wyższy, a w 2021 - aż o 21,6%! Zgodnie z tym trendem wzrosła również grupa osób niezdecydowanych w tej kwestii. Odpowiedzi „nie wiem” na pytanie o kwestie związane z emigracją zarobkową udzieliło 24,3% badanych. W 2022 ten odsetek wynosił 15.6%, a w 2021 - nieco ponad 2 proc.!







Czy Polacy nadal chcą emigrować i wyjeżdżać do Wielkiej Brytanii do pracy?

„Grupa Polaków zainteresowanych emigracją zarobkową od kilku lat utrzymuje się na wysokim poziomie, ale początek roku przyniósł kolejną niepokojącą informację: wzrost grona niezdecydowanych” - komentował Marcos Segador Arrebola, dyrektor generalny Gi Group Holding w Polsce.

„Obecnie to 24,3 proc., podczas gdy jeszcze na początku 2020 roku był to zaledwie jeden proc. badanych. W pierwszej kolejności wyjazd planuje młode pokolenie — osoby do 34 roku życia, a więc te, które jeszcze przez wiele lat będą aktywne zawodowo, z wykształceniem zawodowym, średnim i wyższym. Jeżeli rzeczywiście zdecydowałyby się wyjazd, nawet krótkoterminowy, ich decyzja miałaby dramatyczne konsekwencje dla kraju: mówimy o ludziach, którzy w najbliższych latach powinni kierować wzrostem i tworzyć strukturę polskiej gospodarki”.

Jaki odsetek naszych rodaków myśli na początku 2023 o wyjeździe z PL?

Jak wygląda struktura demograficzna osób, które rozważają wyjazd z Polski? Jak podaje portal „Infor”, aż 52% stanowią osoby w wieku 25-44 lat, a 30% to osoby przed 25. rokiem życia. Trzeba zwrócić uwagę, że to właśnie wśród osób najmłodszych odnotowano największy zwrot zainteresowania pracą za granicą. W porównaniu z 2022 rokiem odsetek ten poszedł w górę aż o 13 punktów procentowych. Z kolei wśród osób starszych (w przedziale wiekowym 45-67 lat) odsetek ten zmalał.

Co ciekawe, pośród osób, które myślą o wyjeździe z Polski przeważają kobiety (blisko 55%) i w porównaniu z zeszłym rokiem odnotowano tutaj wzrost o 15 pp. w porównaniu z rokiem 2022 i o 25 pp. względem roku 2021. Można tu mówić o pewnej anomalii, bo statystycznie to mężczyźni częściej decydują się na emigrację tego typu, a przynajmniej do tej pory tak właśnie było.

Gdzie najchętniej Polacy wybraliby się na emigrację?

Nie, nie do Wielkiej Brytanii. Niezmiennie, państwem, do którego nasi rodacy najchętniej pojechaliby na emigrację, są Niemcy. Nasi zachodni sąsiedzi zostali wskazani przez 34,7% ankietowanych. Na drugim miejscu w takim rankingu uplasowała się Holandia (16,1%), a dopiero na trzecim UK (11%). Można napisać, że już od dłuższego czasu Wielka Brytania przestała być „ziemią obiecaną” dla Polaków, ale w porównaniu z 2021 ilość Polaków rozważających wyjazd do tego kraju wzrosła o prawie pięć procent. Kolejne kraje w zestawieniu to Nowa Zelandia, Francja, Norwegia, Hiszpania, Irlandia, USA i Włochy.

Z jakich powodów Polacy myślą o wyjeździe z Polski?

Aż 76,3% udzieliło odpowiedzi związanej z pieniędzmi. Następnie, 61% ankietowanych zwróciło uwagę na lepszy standard życia i warunki socjalne, a 35,6% wskazało na możliwość poznania innego kraju. 34,7% wprost powiedziało, że powodem emigracji jest niemożność znalezienia odpowiedniej pracy w kraju, 28,8% mówiło o lepszych perspektywach rozwoju zawodowego, a 28% - o większym poszanowaniu dla wolności i praw obywatelskich.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

„Wygrałam 70 mln w EuroMillions, ale nie powiedziałam jeszcze o tym rodzinie”

Ryanair podwyższa ceny biletów na lato 2023. Będą dużo droższe niż wcześniej zapowiadał

Ile kosztuje przeżycie w Wielkiej Brytanii? Minimum 120 funtów na tydzień dla singla, 200 – dla dwóch osób

Ile trzeba zarabiać w PL po powrocie z UK, aby móc żyć na „normalnym” poziomie? [dyskusja]

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!