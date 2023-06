Ruszyła pomoc dla rodziców. Dostaną setki funtów więcej na opiekę nad dziećmi

Rodzice pobierający Universal Credit mogą od środy ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad dziećmi do 1630 funtów. Stanowi to duży wzrost w porównaniu w wcześniejszą rządową pomocą.

Nowe zasady dotyczące rodziców pobierających Universal Credit zostały ogłoszone jeszcze w ramach budżetu na 2023 rok przez Jeremy’ego Hunta i obowiązują od wczoraj (28 czerwca) w całej Wielkiej Brytanii.





Setki funtów więcej dla rodziców na Universal Credit

Ministerstwo Pracy i Emerytur poinformowało, że podwyższa kwotę, o którą rodzice mogą się ubiegać w ramach opieki nad dziećmi o prawie 50 proc. od 28 czerwca. W ten sposób rodzice pobierający Universal Credit mogą otrzymać zwrot nie 646 funtów, jak to było do tej pory, tylko 951 funtów na jedno dziecko, i 1630 funtów na dwoje dzieci (co stanowi podwyżkę z 1108 funtów).

Zgodnie z wprowadzonymi od środy zmianami rodzice mogą także ubiegać się o 85 proc. pieniędzy z góry, zamiast płacić za opiekę nad dzieckiem, a później starać się o odzyskanie zwrotu kosztów opieki w ramach świadczeń.

Pomoc rodzicom w powrocie do pracy

Środki te są częścią szerszego pakietu dotyczącego pomocy w opiece nad dziećmi, który ma wesprzeć rodziców w powrocie do pracy i w ten sposób zwiększyć słabnący poziom produktywności w Wielkiej Brytanii.

Obecnie rodzice w Anglii, Szkocji i Walii, którzy kwalifikowali się do świadczeń, płacili z góry za koszty opieki nad dzieckiem, a następnie ubiegali się o ich zwrot. Do tej pory również kwota, o jakiej zwrot rodzice mogli się ubiegać w ramach Universal Credit, była zamrożona przez kilka lat na poziomie 646 funtów miesięcznie na dziecko. Jednak koszty opieki nad dziećmi wzrosły o 44 proc. od 2010 roku – wynika z analizy Trades Union Congress.

Ministerstwo Pracy i Emerytur rozpoczęło również konsultacje mające na celu zwiększenie liczby pracowników opieki dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym w Anglii. W związku z tym na początku przyszłego roku planowana jest kampania rekrutacyjna, która ma przyciągnąć i zatrzymać wykwalifikowanych pracowników.

Więcej darmowych godzin opieki

W ramach wiosennego budżetu kanclerz Jeremy Hunt rozszerzył również obecny program dotyczący opieki nad dziećmi, oferując niektórym rodzinom 30 bezpłatnych godzin opieki nad dziećmi tygodniowo, aby objąć nią młodsze dzieci. Zmiany będą wprowadzane stopniowo w gospodarstwach domowych w Anglii, w których rodzic lub rodzice zarabiają co najmniej 152 funtów tygodniowo, ale mniej niż 100 000 funtów rocznie.

Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) koszty opieki nad dziećmi w Wielkiej Brytanii należą do najdroższych na świecie. OECD podaje, że dla pary z dwójką małych dzieci koszty opieki pochłaniają prawie 30 proc. ich dochodów.

Z kolei średnia roczna cena pełnoetatowej opieki nad dzieckiem poniżej drugiego roku życia w Anglii wyniosła ponad 14 000 funtów w 2022 roku. Ankieta przeprowadzona wśród 24 000 rodziców, opublikowana w marcu przez grupę kampanii Pregnant Then Screwed, wykazała, że ​​76 proc. matek, które płacą za opiekę nad dziećmi, uważa, że ​​praca już im się finansowo nie opłaca, tyle wydają na opiekę.

