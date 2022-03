Rishi Sunak szykuje się do obniżki fuel tax i wstrzymania podwyżek NI

Kanclerz Rishi Sunak przymierza się do obniżenia fuel tax (podatku akcyzowego nakładanego na sprzedaż paliwa w UK) w obliczu nadchodzącego Spring Statement. Cześć posłów Partii Konserwatywnej namawia go do jeszcze bardziej zdecydowanych działań, aby "ulżyć" brytyjskim rodzinom zmagającym się z wzrostem kosztów życia.

Według doniesień brytyjskiej prasy kanclerz skarbu jest gotów na ograniczenie wpływów do budżetu państwa z tytułu akcyzy na paliwo. Pierwotnie Rishi Sunak zapowiadał, że ma nadzieję uniknąć dalszego obciążania HM Treasury, ale teraz rozważa między innymi tymczasowe obniżenie akcyzy na paliwo do 5 pensów za litr. Zgodnie z ustaleniami "The Daily Telegraph", kanclerz Sunak jest gotów na obniżenie kosztów tankowania samochodu, a oprócz tego może złagodzić presję związaną z podwyżką o 1,25 procent składki NI poprzez podniesienie progów, od których ludzie zaczynają płacić podatek. Przypomnijmy, w ramach ostatniego "jesiennego budżetu" szef brytyjskiego odpowiednika ministerstwa finansów zapowiadał ostre zaciskanie pasa, które mocno uderzy po kieszeniach zwykłych mieszkańców UK. Wygląda jednak na to, że w następstwie rosyjskiej inwazji na Ukrainę te plany będzie trzeba zrewidować...

Jak donoszą media brytyjskie, Rishi Sunak szykuje się do cięć podatkowych

Co to oznacza dla nas, polskich mieszkańców UK? Wszystko wskazuje na to, że w ramach Spring Statement, oświadczenie rządu brytyjskiego będącego swoistym "mini-budżetem", możemy spodziewać się decyzji, które przyniosą ulgę naszym domowym portfelom. Części torysów polityka uprawiana przez obecnego kanclerza skarbu mocno nie odpowiada i mocno naciskają na Rishiego Sunaka na dalsze, jeszcze odważniejsze podatkowe cięcia.

Sir John Redwood, jeden z "backbencherów" Partii Konserwatywnej, eurosceptyk i zwolennik Brexitu, członek drugiego rządu Johna Majora nawołuje do radykalnej obniżki podatków w jak najszybszym tempie. Jego zdaniem HM Treasury powinno teraz obniżyć podatki, zamiast próbować zbierać pieniądze na "kupienie" wyborców w perspektywie zbliżających się wyborów. Jego zdaniem Rishi Sunak powinien "wstrzyknąć" do brytyjskiej gospodarki 20 miliardów funtów w ramach obniżek podatków.

Obniżona ma zostać akcyza na paliwo

"Kanclerz musi wycofać się ze wszystkich podwyżek podatków, które planował - musi zrezygnować z podwyżki ubezpieczeń społecznych, powinniśmy obniżyć VAT na paliwo, a także stawkę podatku na produkty energooszczędne, takie jak te, służące termoizolacji domów" - komentował Redwood na łamach "The Daily Mail".

Na kilka dni przed ogłoszeniem wiosennego budżetu Kanclerz Skarbu Rishi Sunak z rozbrajającą szczerością przyznał, że nie jest w stanie rozwiązać „każdego problemu” związanego z rosnącymi kosztami życia w Wielkiej Brytanii.. Rishi Sunak obiecał pomóc społeczeństwu „tam, gdzie tylko może”, żeby przezwyciężyć rosnące koszty kryzysu, ale przyznał też, że rząd nie jest w stanie „rozwiązać każdego problemu”. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Kanclerz skarbu przyznaje, że nie jest w stanie rozwiązać „każdego problemu” związanego z rosnącymi kosztami życia w UK".