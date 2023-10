Londyn Przyczyna pożaru w Luton, w którym spłonęło około 1500 samochodów

Ujawniono, jaka mogła być przyczyna ogromnego pożaru w Luton, w którym uszkodzonych zostało nawet 1500 samochodów. Z kolei dziesiątki tysięcy pasażerów musiało zmierzyć się z problemem setek odwołanych lotów.

Ponad 100 strażaków walczyło przez całą noc z wtorku na środę, aby ugasić pożar na parkingu przy lotnisku Luton. Ogień wybuchł we wtorek około godziny 21.00 na trzecim piętrze nowo wybudowanego parkingu przy Terminalu 2.

Przyczyna pożaru w Luton

Przyczyna pożaru w Luton nadal nie jest do końca jasna. W środę pojawiały się różne informacje na ten temat. Jedne z nich związane były z wyjątkowo szybkim rozprzestrzenianiem się ognia w wyniku eksplozji samochodów elektrycznych na parkingu.

Później jednak Andrew Hopkinson, główny funkcjonariusz straży pożarnej w Bedfordshire Fire and Rescue Service stanowczo zaprzeczył, że samą przyczyną pożaru był samochód elektryczny:

– Nie wierzymy, że przyczyną był pojazd elektryczny. Przypuszczamy, że był napędzany silnikiem Diesla. Na tym etapie wszystko podlega weryfikacji. A potem ogień szybko i gwałtownie się rozprzestrzenił.

W rozmowie z reporterami na miejscu zdarzenia Hopkinson powiedział:

– Po przybyciu na miejsce moi funkcjonariusze stanęli w obliczu poważnego i szybko rozprzestrzeniającego się pożaru, w którym uczestniczyła duża liczba pojazdów. I który ostatecznie rozprzestrzenił się na wiele pięter i spowodował częściowe zawalenie się parkingu.

Z bardziej szczegółowych informacji wynika, że przyczyną mogła być awaria instalacji elektrycznej lub nieszczelność przewodu paliwowego w samochodzie z silnikiem Diesla.

Następnie ogień miał rozprzestrzenić się w wyjątkowo szybkim tempie na kilka pojazdów elektrycznych, co wywołało efekt domina.

O tym mówił też BBC w środę Liam Smith, dowódca załogi strażackiej Leighton Buzzard, który ujawnił, że w pożarze “brały udział” samochody elektryczne i ich eksplozje mogły być przyczyną szybkiego rozprzestrzeniania się ognia.

Ekspert techniczny AA, Greg Carter, powiedział, że najczęstszą przyczyną pożarów samochodów jest usterka elektryczna w 12-woltowym układzie akumulatorów pojazdów elektrycznych.

Dodał, że olej napędowy jest „znacznie mniej łatwopalny” niż benzyna, a w samochodzie do zapalenia oleju napędowego potrzebne jest „intensywne ciśnienie lub utrzymujący się płomień”.

Moment pierwszej eksplozji

Brytyjski Daily Mail i inne serwisy opublikowa ły dramatyczny materiał wideo, który przedstawia najprawdopodobniej moment pierwszej eksplozji. Na nagraniu CCTV widać, że w wyniku wybuchu oświetlenie spadło z sufitu parkingu, a następnie kula ognia przetoczyła się przez budynek.

Chaos na lotnisku

Oszacowano, że około 50 000 pasażerów ucierpiało w wyniku zakłóceń na lotnisku i setek odwołanych lotów. Loty wznowiono w środę po południu po godzinie 15.00. Pierwszym samolotem, który wystartował z lotniska, był Ryanair lecący do Cork. Było to 18 godzin po odlocie ostatniego samolotu we wtorek wieczorem.

