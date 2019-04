Przerwa wielkanocna: W weekend na drogi w UK może wyjechać nawet 14 mln samochodów!

Fot. Getty

Już jutro po południu rozpocznie się długo wyczekiwana, 2-tygodniowa przerwa wielkanocna. Eksperci ostrzegają, że w ciągu weekendu na drogi może wyjechać nawet 14 milionów samochodów.

Wszyscy mieszkańcy Wysp, którzy zechcą wcześnie rozpocząć przerwę wielkanocną i jeszcze w ten weekend wyruszyć w podróż, muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniami na drogach. Jak bowiem przewidują eksperci RAC, w najbliższy weekend na drogi może wyjechać nawet 14 milionów samochodów!

Według RAC największe zatory na drogach pojawią się najprawdopodobniej w piątek po południu, niedługo po ostatnim dzwonku oznajmującym rozpoczęcie 2-tygodniowej przerwy wielkanocnej. W piątkowe popołudnie w podróż może wyruszyć nawet 5,3 mln rodzin. - Ze Świętami Wielkanocnymi przypadającymi w tym roku tak późno spodziewamy się podwójnego natężenia ruchu drogowego – pierwszego z końcem tego tygodnia i kolejnego za dwa tygodnie, tuż przed rozpoczęciem długiego, 4-dniowego weekendu [właściwych Świąt Wielkanocnych – przyp.red.] – powiedział rzecznik RAC Rod Dennis.

RAC ostrzega także kierowców, by przed wyjazdem sprawdzili stan techniczny samochodów, ponieważ początek przerwy wielkanocnej może przynieść trudne warunki pogodowe. - Mamy nadzieję, że w nadchodzący weekend pogoda nie sprawi kierowcom zbyt wielu problemów, ale każdy powinien się przygotować na typowe, krótkie ale intensywne, kwietniowe opady, które gdzieniegdzie, w wyżej położonych regionach na północy kraju, mogą przeistoczyć się w opady śniegu – zaznaczył Rod Dennis na łamach dziennika „London Evening Standard”.

- Usilnie namawiamy kierowców do sprawdzenia swoich pojazdów przed wyruszeniem w trasę. Jest to szczególnie ważne dla osób, które będą miały do pokonania długi dystans. Poświęcenie zaledwie kilku chwil na sprawdzenie poziomu oleju, płynu chłodzącego oraz głębokości i nacisku bieżnika opony może się okazać zbawienne, aby ukończyć długą podróż i nie narazić się na zniszczenie sobie początku wakacji przez jakąś uciążliwą, być może możliwą do uniknięcia awarię – dodał.