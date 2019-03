Sprawdź, kiedy przypadają ferie wielkanocne i dni wolne od pracy w 2019 roku

Wielkanoc coraz bliżej, a z nią - świąteczne ferie i dni wolne od pracy. Oprócz długiego weekendu wielkanocnego, uczniowie w całej Wielkiej Brytanii mają aż dwa tygodnie wolne od nauki.

W tym roku Niedziela Wielkanocna przypada na 21 kwietnia, zatem Wielki Piątek świętujemy 19 kwietnia, a Wielkanocny Poniedziałek 22 kwietnia. Zarówno Wielki Piątek, jak i Wielkanocny Poniedziałek to w UK dni wolne od pracy - jedynie w Szkocji do dni wolnych należy tylko Wielki Piątek. Jeśli więc w któryś z tych dni wypadnie Ci pracować, pamiętaj, by upomnieć się "zwrot" dnia wolnego w innym terminie. Pozostałe dni wolne od pracy w tym roku oraz w przyszłym możesz sprawdzić na stronie rządowej.

Z kolei, jeśli chodzi o szkolne ferie, to ich termin jest nieznacznie inny dla różnych rejonów Wielkiej Brytanii. Jeśli chcesz sprawdzić, kiedy dokładnie przypadną ferie w Twoim rejonie, możesz to sprawdzić w rządowej wyszukiwarce, podając swój kod pocztowy link tutaj.

Dla większości dzielnic Londynu terminy ferii na 2019 rok są następujące:

SEMESTR WIOSENNY

7 stycznia - 15 lutego

Przerwa wiosenna: 18 lutego - 22 lutego

25 lutego - 5 kwietnia

Przerwa wielkanocna:

8 kwietnia - 22 kwietnia

SEMESTR LETNI

23 kwietnia - 24 maja

Przerwa letnia: 27 maja - 31 maja

3 czerwca - 23 lipca

WAKACJE: 24 lipca - 1 września

SEMESTR JESIENNY

2 września - 18 października

Przerwa jesienna: 21 października - 25 października

28 października - 19 grudnia

Przerwa bożonarodzeniowa:

20 grudnia 2019 r. - 3 stycznia 2020 r.

