Ostatnia kawa w UK – Polacy kontynuują tradycję i „ciepło” żegnają się z Wielką Brytanią

Fot. Facebook/Getty

Kolejni Polacy „ciepło” żegnają się z Wielką Brytanią i piją na Wyspach ostatnią przed wyjazdem do Polski kawę. Niektórzy Polacy przyznają na Facebooku, że o zaparzeniu i wypiciu ostatniej kawy w UK marzyli od bardzo dawna.

„Jest i moja wymarzona,wyczekana ostatnia kawa :) Wracamy po 14 latach do domu, na nasz ukochany Śląsk. Powodzenia dla wszystkich powracających” - czytamy we wpisie Polki na jednej z grup na Facebooku. Dla zobrazowania definitywnego żegnania się z Wielką Brytanią Polka, mieszkająca dotychczas w Londynie, umieściła zdjęcie dużego kubka czarnej kawy.

22-letnia Polka chciała sprzedać swoje dziecko przez internet i wyłudzić pieniądze

Post Polki wzbudził niemałe zainteresowanie wśród pozostałych członków grupy. Obok życzeń powodzenia dla kobiety i jej rodziny pojawiły się na grupie komentarze Polaków, którzy nad Wisłę powrócili już jakiś czas temu. „My wróciliśmy po 10 latach na wschód i nie żałowałam ani jednego dnia, że wróciłam do domu do rodziny i dużo słońca za bardzo to wszystko kocham i w życiu bym nie wróciła do UK (Londyn) lub IE bo byliśmy w dwóch krajach. Kocham Polskę :):) Powodzonka :)” - napisała jedna z internautek. „Powodzenia :) ja jestem od sierpnia w Pl i nie żałuję decyzji” - napisała inna młoda Polka.

Bezrobocie w UK najniższe od 44 lat, a zatrudnienie na rekordowo wysokim poziomie. Dane ONS uratowały funta przed spadkiem

Darmowy poradnik „POWRÓT DO POLSKI”