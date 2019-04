Flaga Polski będzie miała nowe barwy? Ministerstwo Kultury pracuje nad doprecyzowaniem... odcienia czerwieni

Fot. Getty

Zgodnie z tym, co głosi Konstytucja RP, „barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony”. Ministerstwo Kultury uważa jednak, że odcień czerwieni na fladze powinien być zdefiniowany w bardziej konkretny sposób.

Jak donosi dziennik „Rzeczpospolita”, Ministerstwo Kultury pracuje właśnie nad nowelizacją Ustawy z 1980 r. dotyczącej barw narodowych, godła i hymnu. W resorcie Piotra Glińskiego panuje bowiem przekonanie, że odcień czerwieni na polskiej fladze oraz na tarczy herbowej powinien zostać doprecyzowany. Odcieniem czerwieni, który ma największą szansę na to, by oficjalnie zagościć na fladze, jest odcień karmazynowy. Miałby on zastąpić odcień zbliżony do cynobru.

Choć zmiana barw na fladze narodowej na pierwszy rzut oka wydaje się być widzimisię ministra kultury, to tak naprawdę byłaby ona jedynie usankcjonowaniem stanu faktycznego i istniejącej od dawna tendencji wśród grafików do barwienia dolnej części polskiej flagi właśnie na odcień karmazynowy. Problem z barwami na fladze w rzeczywistości wynika z tego, że zamieszczony w ustawie z 1980 r. system CIELUV (zawierający tabelkę ze współrzędnymi barw) nie przystaje już do stosowanych obecnie przestrzeni barwnych. Jak twierdzą eksperci, flagę z czerwienią karmazynową można dziś zobaczyć nawet w wielu urzędach państwowych, co tylko potwierdza, że odcień karmazynowy na dobre zagościł już na polskiej fladze.

Odcień karmazynowy ma też, jak się okazuje, pewne uzasadnienie historyczne. Jak zaznaczył na łamach „Rzeczpospolitej” członek elitarnego Towarzystwa Heraldycznego Szkocji Krzysztof J. Guzek, karmazyn jest historycznie pierwszą polską barwą narodową, ponieważ był on „uzyskiwany z owadów występujących na Ukrainie”.

