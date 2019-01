Przemowa Theresy May na Downing Street po przetrwaniu głosowania ws. wotum nieufności

Po pomyślnym dla Theresy May oraz jej rządu głosowaniu ws. wotum nieufności, premier wygłosiła przemówienie na Downing Street, w którym zaapelowała do partii politycznych, aby zaczęły współpracować z nią nad porozumieniem ws. Brexitu.

W środę wieczorem odbyło się głosowanie w sprawie wotum nieufności dla rządu Theresy May, w czasie którego 325 posłów opowiedziało się za odrzuceniem wniosku, a 306 za jego przyjęciem. W ten sposób obecny rząd przetrwał, a Wielka Brytania uniknęła przyspieszonych wyborów parlamentarnych za sprawą zaledwie 19 głosów.

Parlament brytyjski odrzucił wniosek o wotum nieufności dla rządu Theresy May

Po zwycięskim głosowaniu Theresa May pojawiła się na Downing Street, gdzie zwróciła się z apelem do pozostałych partii, aby odłożyły swoje interesy na bok i przystąpiły do konstruktywnej dyskusji nad Brexitem.

Premier musi przedstawić parlamentowi nowy plan dotyczący opuszczenia UE do 21 stycznia.

- Nie będzie to łatwe zadanie, jednak parlamentarzyści wiedzą, że mają obowiązek działać w interesie tego kraju, osiągnąć porozumienie i przeprowadzić Brexit – powiedziała Theresa May.

W czwartek premier najprawdopodobniej rozpocznie spotkania zarówno ze zwolennikami Brexitu z własnej partii jak i przedstawicielami partii DUP – tymi, którzy odrzucili we wtorek jej porozumienie z Unią Europejską ws. warunków wyjścia.

W środę wieczorem po odrzuceniu przez parlament wniosku o wotum nieufności Theresa May powiedziała:

- Jestem zadowolona z tego, że Izba Gmin odrzuciła wniosek o wotum nieufności dla tego rządu. Nie przyjmuję lekko tej odpowiedzialności, a mój rząd będzie nadal pracował nad naszym dobrobytem, zagwarantowaniem naszego bezpieczeństwa oraz umocnieniem naszej unii.

