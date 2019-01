Z OSTATNIEJ CHWILI: Parlament brytyjski odrzucił wniosek o wotum nieufności dla rządu Theresy May

Złożony przez lidera Partii Pracy wniosek o wotum nieufności dla rządu Theresy May po wtorkowym głosowaniu, w czasie którego umowa ws. Brexitu nie spotkała się z poparciem posłów, został odrzucony. Oznacza to, że Partia Konserwatywna wraz z premier przetrwa i nie dojdzie do zorganizowania przyspieszonych wyborów parlamentarnych.

Po tym, jak we wtorek Izba Gmin odrzuciła przytłaczającą większością głosów porozumienie ws. Brexitu wynegocjowane przez Theresę May, lider laburzystów Jeremy Corbyn złożył wniosek o wotum nieufności dla rządu, nad którym zagłosowano w środę wieczorem.

Wniosek Patrii Pracy o wotum nieufności został odrzucony przez 325 posłów, a opowiedziało się za nim 306, więc przetrwanie konserwatyści wraz z Theresą May na czele zawdzięczają zaledwie 19 głosom.

W czasie debaty nad wotum nieufności Jeremy Corbyn oskarżył Theresę May o kierowanie „rządem zombie”.

Po tym, jak posłowie wyrazili swoje poparcie dla rządu May, premier będzie mogła rozpocząć rozmowy ze „starszymi parlamentarzystami” z różnych partii na temat tego, jak umowa brexitowa miałaby wyglądać, aby zaakceptował ją parlament, po wtorkowym odrzuceniu tej, która została już wynegocjowana z UE przez Theresę May.

Gdyby parlament brytyjski przyjął jednak wotum nieufności wobec rządu, to, jeśli w ciągu 14 dni żaden rząd – zarówno dotychczasowy jak i alternatywny - nie uzyskałby wotum zaufania, wtedy po 25 dniach roboczych mogłoby dojść do przyspieszonych wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii.

Obecnie coraz bardziej prawdopodobne staje się też zorganizowanie drugiego referendum, gdyż narasta presja ze strony opozycyjnych partii do tego, aby przeforsować po raz kolejny oddanie głosu wyborcom. Grupa złożona z ponad 70 parlamentarzystów z Partii Pracy zapowiedziała w środę, że ponownie podniesie kwestię „people’s vote” (synonimu drugiego referendum ws. Brexitu).