David Cameron uciekł przed dziennikarzami i nie skomentował sromotnej porażki Theresy May w parlamencie

David Cameron został przyłapany przez dziennikarzy we wtorek wieczorem, jak wychodził ze swojego ekskluzywnego domu w dzielnicy Notting Hill. Były premier uciekł jednak przed przedstawicielami mediów, obstawiony przez rój ochroniarzy i nie skomentował ani słowem sromotnej porażki Theresy May w głosowaniu nad umową wyjścia.

David Cameron, który zaledwie kilka dni wcześniej wrócił z ekskluzywnych wakacji na Kostaryce (dziennikarze Daily Mirror mówią o kwocie £1 728 za noc), nie odważył się stanąć przed dziennikarzami i skomentować klęski Theresy May w głosowaniu nad umową wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Obstawiony przez rój ochroniarzy były premier wyszedł z domu, ze spuszczoną głową, i wsiadł do samochodu, którym odjechał w bliżej nieokreślone miejsce. Za Cameronem podążył Range Rover z ochroną i policyjne radiowozy.

Pytania dziennikarzy zgromadzonych przed domem Camerona pozostały zatem bez odpowiedzi. Dziennikarz „Daily Mirror” zdołał jedynie krzyknąć: „Panie Cameron, co ma pan do powiedzenia w sprawie obecnej sytuacji związanej z Brexitem?” i „Czy właśnie to sobie pan wyobrażał, gdy zwoływał referendum?”.

Trudno się jednak spodziewać, by David Cameron szybko odpowiedział na te i inne pytania dotyczące Brexitu. W końcu na brytyjskiej scenie politycznej panuje obecnie chaos, a były premier w najgorętszych dniach przed głosowaniem „uciekł”, jak spekulują dziennikarze, właśnie na Kostarykę. 52-letni, były premier spędził wakacje w Ameryce Środkowej z 47-letnią żoną Samanthą i dziećmi.

